Heel Cercle gelooft nog in Europe play-offs

Cercle Brugge heeft de hoop op de Europe play-offs nog niet opgegeven: groen-zwart staat met nog drie speeldagen te gaan op twee punten van Racing Genk (achtste). “Met een negen op negen maken we een reële kans”, rekent aanvoerder Hannes Van der Bruggen.

Niemand had het eind november durven voorspellen. Na de winst tegen KV Mechelen volgde er voor Cercle onder leiding van Dominik Thalhammer een ware revival: 30 op 45. “We komen van ver. We mogen dat niet vergeten”, klinkt aanvoerder Hannes Van der Bruggen bescheiden. “De weg die we tot nu afgelegd hebben, is heel mooi. Als we de laatste twee speeldagen nog een kans maken om erbij te zijn, gaan we er alles voor doen.”

Volle buit

Het lijkt er al weken op dat Cercle in de eindafrekening een paar puntjes tekort zal schieten, punten die het in de ongelukkige heenronde te grabbel gooide. Zaterdag trekt groen-zwart voor misschien wel een cruciaal duel naar Charleroi. “Het zal geen gemakkelijke wedstrijd worden”, vindt de middenvelder.

“De uitslag zal belangrijk zijn voor het vervolg naar die laatste twee matchen. En dan vrees ik dat we in de twee slotmatchen tegen AA Gent en op Antwerp net als zaterdag de volle buit zullen nodig hebben.” Iedereen gelooft er wel nog in. “Dat zie je ook aan onze manier van spelen. Met heel veel overtuiging en de bedoeling om elke match te winnen.”

Ook Dino Hotic, tegen KV Kortrijk opnieuw outstanding als een echte nummer tien, gelooft er nog in. “We worden momenteel door iedere ploeg gerespecteerd. Nog drie keer winnen is moeilijk, maar niet onmogelijk. We zijn een sterk team, dat elke tegenstander in België pijn kan doen”, vindt de Bosniër. Ook binnen de technische staf van Cercle vindt men dat het seizoen nog niet ten einde is.

“Rekening houdend met wat KV Mechelen, Charleroi en Racing Genk het voorbije weekend deden, hebben wij ons alvast met de winst tegen KV Kortrijk een enorme dienst bewezen”, klinkt het bij assistent-trainer Jimmy De Wulf. “Play-off 2 moet niet. Maar er is een jonge, ambitieuze groep die nog drie finales wil spelen.”

