Heeft KV Oostende wel een nieuwe trainer nodig?

Nee, KV Oostende doet het qua spel niet onaardig onder interim-trainer Markus Pflanz. Goed voetbal tegen Antwerp, een felbevochten punt op bezoek bij AA Gent. Krijgt dit ook een vervolg tegen de buren van Cercle Brugge? De fans zien hun ploeg intussen de nodige mentaliteit aan de dag leggen om het behoud te verzekeren.

Er lééft iets in de spelersgroep. Gezien hoe alle spelers op mekaar sprongen na die afgekeurde goal van Theo Ndicka tegen Antwerp? En nog eens toen Zech Medley wel reglementair scoorde? En nóg een keer bij de 0-1 van Thierry Ambrose in de Ghelamco Arena?

Volwassenheid en kwaliteit

Er zit léven in deze spelerskern, of zoals wijlen Robert Waseige zou zeggen: de sfeer is goed. KVO maakte het zowel Antwerp als Gent behoorlijk lastig. Tegen the Great Old gingen ze ten onder op basis van volwassenheid en kwaliteit, tegen Gent was het bikkelen voor dat ene puntje – hoe goed was keeper Hubert, zeg.

Ook Robbie D’Haese lijkt bevrijd te zijn, nu hij zich aanvallend mag uitleven in een verrassende 3-4-3-formatie. Onder coach Alexander Blessin werd D’Haese van de aanvallende flanken naar de defensie geschoven. Dat liep vorig seizoen nog nét goed af, maar dit seizoen minder.

Ook Robbie D’Haese lijkt bevrijd te zijn. © BELGA

En zie, nu assistent Pflanz hem weer vooraan zet, heeft KVO er een wapen bij – let op de assist op Ambrose dinsdagavond. Meer van dat graag! Ook winterkoopjes Tatsuhiro Sakamoto – ook al goed voor een assist – en Kyle Duncan – een rechtsback met een actie – lijken mee te vallen.

Maar op een paar dagen voor de transferperiode afloopt, moet KVO toch nog een keeper, centrale verdediger en aanvaller halen.

Beloftedoelman

Ten eerste zit met Richmond Badu de beloftedoelman op de bank, gezien Jordy Schelfhout herstelt van een vingerbreuk. Ten tweede is er weinig ademruimte in de centrale defensie, al keert Steven Fortes – net als Kenny Rocha – terug van de Africa Cup met Kaapverdië.

En ten derde – dit is toch wat meer verontrustend: Makhtar Gueye lijkt compléét uit vorm te zijn. Met een dramatische invalbeurt tegen Gent speelde hij ongetwijfeld zijn slechtste minuten voor de Kustboys.

Tijd voor bezinning bij de Oostendse topschutter. Luidt de vraag of de executive president zijn portefeuille nog eens wil bovenhalen.

Dit weekend witte rook?

Maar dé hamvraag is natuurlijk: wie lost interim-coach Markus Pflanz af? Het lijstje met kandidaten – met een reële kans op een trainer uit of gelinkt aan de Red Bull-stal – is naar verluidt ferm uitgedund.

Donderdag stond nog een meeting gepland met een kandidaat. Een deadline is er niet, maar dit weekend mag er toch witte rook verwacht worden. Vrijwel zeker is dat het níét Markus Pflanz zelf wordt. De reden is simpel. Hij beschikt niet over het nodige UEFA Pro-diploma om in de hoogste klasse vast aangesteld te worden.

Toch moet grote baas Paul Conway zich afgevraagd hebben waarom hij überhaupt in een nieuwe trainer moet investeren, gezien Pflanz de juiste snaar weet te raken bij de spelers én hij gewoon de cursus kan starten om het vereiste papier te bezitten. “We hebben alle vertrouwen in Markus en de staf”, sprak Robbie D’Haese eerder nog.

Thierry Ambrose spurt na zijn doelpunt tegen Gent meteen naar de Oostendse bank. De groepssfeer zit zeer goed bij de Kustboys. © BELGA

Groot voordeel voor de nieuwe oppertrainer is dat de groepssfeer al goed zit – dat bespaart al een flink stuk werk. Nu nog die nul houden en defensief alert blijven – los van de kwaliteiten van Antwerp en Gent werd toch twee keer een voorsprong weggegeven – en de punten moeten volgen.

Toffe peer, trouwens, die Pflanz. Een man met een gevoel voor droge humor. Hij coachte voorheen nooit hoger dan de vijfde divisie in het Duitse voetbal, de hoogste amateurklasse. Zeggen teams als SG Aulatal of TSV Künzell je iets?

Verregaande hobby

“Ik werkte in de financiële branche en voetbal was tot dan eerder een verregaande hobby. Samen met Alexander Blessin behaalde ik mijn UEFA A-diploma. Toen Alex naar Oostende kon, belde hij me op met de vraag hem te volgen. Na wat beraad ging ik daarop in.”

“Dat ik nu in de hoogste voetbalklasse mag coachen, is inderdaad een leuk gevoel. Maar in de hogere amateurliga’s en bij de jeugd was ik dus wel al hoofdtrainer. Of ik na het vertrek van Blessin in Oostende blijf? Ik ben hier in elk geval heel graag. Dus ja, ik hoop het.” (lacht)

Punten pakken

Zaterdagavond trekt KVO naar Cercle Brugge. De mannen van coach Dominik Thalhammer lijken bijna niet meer te stoppen. “We hebben 36 punten nodig om in eerste klasse te blijven”, merkt de Cercle-coach op. Tegen Oostende zullen ze daar dicht tegenaan zitten.

Dan kaatsen we de bal terug: waar moet KVO de ongeveer twaalf punten halen om erin te blijven? “Wel, liefst op Cercle om te beginnen”, horen we je al denken. Dat extra dagje rust kan belangrijk zijn. Erna moet KVO thuis aan de bak tegen een erg matig acterend Leuven.

Veel tijd en ruimte is er echter niet, met nog lastige klippen tegen Standard en Club Brugge in eigen huis, en op bezoek bij Anderlecht en Union – da’s die ploeg die met 1-7 kwam winnen.

Een strijd op leven en dood tegen Seraing en Eupen op de laatste speeldagen willen ze absoluut vermijden. Dan rest alleen nog een thuismatch tegen Sint-Truiden en de inhaalpot tegen Zulte Waregem.

Je hoeft geen genie te zijn om te weten welke wedstrijden met een dikke vette rode markeerstift zijn aangeduid in de agenda van Ganaye en co. Conclusie: nog elf matchen voor ongeveer evenveel punten. Moet lukken, toch? (TVA)