Harde Vanderhaeghe na thuisnederlaag KV Oostende: “De waarheid mag gezegd worden”

De matige pot tussen KVO en Sint-Truiden verdiende eigenlijk geen winnaar, maar toch blijven de Kustboys na de 0-1-nederlaag met lege handen achter. Frustrerend, zeker voor trainer Yves Vanderhaeghe.

“Onze eerste helft was niet goed om op het hoogste niveau een resultaat te behalen”, opende de coach. “We geven een doelpunt weg dat helemaal niet in eerste klasse thuishoort. Je toont aan de groep pakweg tien hoekschoppen van STVV, veelal naar de eerste zone. En dan staat daar een tegenstander helemaal alleen die de bal tussen veel benen binnenglijdt. We kwamen overal tekort en moesten in een betere tweede helft vol aan de bak tegen een stugge tegenstander. In die tweede helft geven we weinig of niks weg, maar speelden we onze fases niet precies uit: een center te laat, niet op de juiste positie staan. We moeten na deze verliesmatch énkel naar onszelf kijken. STVV had in de eerste helft meer balbezit, maar behalve dat doelpunt – een echte flater – wat is er nog gebeurd? Ik denk dat dit een saaie match was en wij hebben gewoonweg slecht gespeeld.”

Nu worden het belangrijke weken voor Oostende en dreigt het positieve van de afgelopen weken ondergesneeuwd te geraken. “Ik moet de groep beschermen en steunen. Maar je mag gerust de waarheid zeggen als het niet goed genoeg is. We moeten allemaal in eigen boezem kijken. Stel dat het hier op 0-0 eindigt, dan hadden we ondanks een slechte partij alsnog tevreden kunnen zijn. Maar én slecht spelen én een goal slikken: dat is zuur.” De komende twee weken wachten uitwedstrijden op Leuven en Standard, daarna komt Eupen naar de Diaz Arena. (TVA)