Hans Vanaken sleept derde Gouden Schoen in de wacht

Club Brugge-middenvelder Hans Vanaken heeft dinsdagavond in het Silt in Middelkerke voor de derde keer in zijn carrière de Gouden Schoen gewonnen, de bekroning voor de beste voetballer van het voorbije jaar op de Belgische velden. Op de erelijst is hij de opvolger van Antwerp-verdediger Toby Alderweireld.

De kapitein van Club Brugge haalde het met een totaal van 619 punten voor Cameron Puertas (422 punten). De Spaanse middenvelder ging tijdens de eerste stemronde nog aan de leiding, maar kreeg na zijn transfer naar het Saoedische Al-Qadsiah van afgelopen zomer in de tweede ronde nog maar acht punten achter zijn naam. De Deense Anderlecht-spits Kasper Dolberg vervolledigde het podium met 214 punten, voor collega-aanvallers Tolu Arokodare (KRC Genk/151 punten) en Kevin Denkey (Cercle Brugge/119 punten).

De 32-jarige Vanaken is al jaren dé sterkhouder van Club Brugge, met wie hij vorig seizoen zijn zesde landstitel pakte en de halve finales haalde van de Conference League. De 23-voudige Rode Duivel maakte in de nieuwe jaargang met blauw-zwart opnieuw indruk in Europa en haalde met Club de tussenronde voor de achtste finales van de Champions League. Daarin is het Atalanta van zijn ex-ploegmaat Charles De Ketelaere volgende week de tegenstander.

Club Brugge viel dinsdagavond zo voor de derde keer in de prijzen op het 71e Gala van de Gouden Schoen. Eerder werd Simon Mignolet voor de vijfde keer verkozen tot Doelman van het Jaar en kreeg trainer Nicky Hayen de trofee voor Coach van het Jaar. De landskampioen leverde met José Izquierdo (2016), Ruud Vormer (2017), Vanaken (2018, 2019 en 2024) en Mignolet (2022) maar liefst zes winnaars van de laatste negen edities van de Gouden Schoen aan.

Met zijn derde Gouden Schoen komt Vanaken in een illuster rijtje terecht met Wilfried Van Moer (1966, 1969 en 1970) en Jan Ceulemans (1980, 1985 en 1986). Paul Van Himst is nog altijd recordhouder met vier trofeeën (1960, 1961, 1965 en 1974).