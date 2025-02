Hans Vanaken sleept derde Gouden Schoen in de wacht: “Nu kom ik tussen echte iconen te staan, dat is een grote eer op zich”

Club Brugge-middenvelder Hans Vanaken heeft dinsdagavond in het Silt in Middelkerke voor de derde keer in zijn carrière de Gouden Schoen gewonnen, de bekroning voor de beste voetballer van het voorbije jaar op de Belgische velden. Op de erelijst is hij de opvolger van Antwerp-verdediger Toby Alderweireld.

De kapitein van Club Brugge haalde het met een totaal van 619 punten voor Cameron Puertas (422 punten). De Spaanse middenvelder ging tijdens de eerste stemronde nog aan de leiding, maar kreeg na zijn transfer naar het Saoedische Al-Qadsiah van afgelopen zomer in de tweede ronde nog maar acht punten achter zijn naam. “Ik heb het geluk dat hij in juni vertrokken is waardoor ik nog een extra stemronde had om punten in te halen”, opende de kersverse Gouden Schoen. De Deense Anderlecht-spits Kasper Dolberg vervolledigde het podium met 214 punten, voor collega-aanvallers Tolu Arokodare (KRC Genk/151 punten) en Kevin Denkey (Cercle Brugge/119 punten).

Hans Vanaken maakte zo zijn favorietenrol helemaal waar. Na 2018 en 2019 werd de kapitein van Club Brugge voor de derde keer verkozen tot de beste speler van de vaderlandse competitie. Vanaken bewees in 2024 andermaal om een onmisbare schakel te zijn in de Brugse successen. Nooit geblesseerd, altijd minstens een zeven op tien waard.

Club Brugge viel dinsdagavond zo voor de derde keer in de prijzen op het 71e Gala van de Gouden Schoen. Eerder werd Simon Mignolet voor de vijfde keer verkozen tot Doelman van het Jaar en kreeg trainer Nicky Hayen de trofee voor Coach van het Jaar. De landskampioen leverde met José Izquierdo (2016), Ruud Vormer (2017), Vanaken (2018, 2019 en 2024) en Mignolet (2022) maar liefst zes winnaars van de laatste negen edities van de Gouden Schoen aan.

Geen alcohol

Veel tijd om te feesten had Vanaken echter niet. Op woensdagavond staat de belangrijke halve finale van de Beker van België op het programma. “Ik ga alvast geen alcohol drinken. Straks ga ik nog eens langs bij de familie en vrienden die hier zijn, maar niet al te lang. Ik geniet ervan op een rustige manier, misschien is er dan donderdag tijd om wat uitgebreider te vieren.”

Met drie Gouden Schoenen komt Vanaken op gelijke hoogte van voetbaliconen zoals Wilfried Van Moer en Jan Ceulemans. Durft hij nog dromen van een vierde trofee? “Ik probeer zo goed mogelijk te presteren bij Club Brugge. Als je het daar vrij goed doet, kom je sowieso in aanmerking. Ik had nooit durven dromen om drie keer te winnen, nu kom ik tussen echte iconen te staan. Bij hen vernoemd worden, is al een grote eer op zich.”

De trofee zelf ontving Vanaken uit handen van kersvers bondscoach Garcia. Het is nog koffiedik kijken of de Fransman Vanaken in zijn selectie opneemt in maart. “Het is de eerste keer dat ik de bondscoach zag. Ik ben altijd heel duidelijk geweest: de Rode Duivels zijn voor mij geen afgesloten hoofdstuk. Ik sta altijd klaar als de bondscoach me nodig heeft.” (JT/Belga)