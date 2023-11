Hans Cornelis werpt een licht op de derby: “Toont Club vechtlust?”

De laatste derby tussen Club en Cercle, toen met groen-zwart als thuisploeg, eindigde na een spectaculaire en felbevochten strijd onbeslist. Hans Cornelis, gewezen speler van de twee ploegen, verwacht ook zondag een match met zeer veel duels.

Hans Cornelis speelde als jeugdproduct van Club Brugge vijftig wedstrijden in de fanion van blauw-zwart. Na een periode in Genk keerde hij in de zomer van 2009 terug naar Brugge, zij het naar Cercle Brugge, voor ruim 200 matchen. Hij volgt de matchen in de Jupiler Pro League nog van heel dichtbij.

“19 op 39 is voor Club te weinig. Blauw-zwart is een team dat altijd mee moet doen voor de prijzen. Ik zie bij Club heel veel goede voetballers, maar ik mis een beetje die extra vechtlust. Die zal er toch moeten komen, om wedstrijden te winnen. Zeker als je tegen Cercle speelt, dat hoog druk zet en agressief is.”

Dat Cercle nu vierde staat, is voor de gewezen rechtsachter geen verrassing. “Sinds de komst van Muslic zijn ze een pad ingeslagen, met een bepaalde manier van spelen. Met de spelers die ze hebben werkt dat perfect en boeken ze resultaten. Als ze zoals vorig weekend vier, vijf spelers missen, dan moeten ze inbinden. Maar het blijft, ook voor Club, een zwaar systeem om te bekampen.”

Anderlecht vond wel de mogelijkheden. Het is aan Club om eens weerwerk te bieden. “Er blijft in de derby die rivaliteit. Ik heb dat zelf meegemaakt. Met de spelwijze van Cercle daarbovenop wordt het een match met zeer veel duels. Het zal voor Club niet altijd voetballend lukken. Ze zullen toch iets meer dat andere moeten brengen. Als ze daarin slagen, dan hebben zij de betere voetballers. Maar als je duelkracht en agressiviteit mist, wordt het voor Club een moeilijke middag.”

Naar Knokke

Wanneer de derby op zijn einde loopt, staat Hans Cornelis, nu trainer van Lokeren-Temse en gedeeld leider in eerste nationale, met zijn ploeg op het veld van Knokke. “Het wordt een moeilijke verplaatsing. Zeker met hun thuisreputatie”, beseft de Ruddervoordenaar.

“In 2023 hebben ze in eigen stadion één keer verloren. Ze zitten in een goede flow, met de bekerwinst tegen Mechelen en op de voorbije speeldag met tien man de drie punten tegen Leuven. Nu, wij hebben de moeilijke start goed doorstaan en dan geraak je in een positieve spiraal, met vertrouwen, met goede voetballers, en dat loopt goed.”

(Alain Creytens)

