Hannes Van Der Bruggen met Cercle tegen KAA Gent: “Elke speler moet fit zijn”

Hannes Van Der Bruggen ontmoet zondag KAA Gent. Een weerzien, want hij speelde in de jeugd en de helft van zijn carrière bij de Buffalo’s. “Persoonlijk voegt dit toch wel iets aan die match toe”, vindt de middenvelder die onlangs papa werd van Fons.

De interlandbreak deed Hannes Van Der Bruggen binnen zijn vaderschap alvast deugd. Na de winst tegen OHL volgden drie dagen vrijaf. “We hebben wat tijd kunnen spenderen met Fons en wat slaap ingehaald”, opent hij. Samen met zijn vriendin Silke Geeraerts werd Hannes op maandag 25 september de trotse ouders van hun eerste kind. “Het is een nieuw soort leven voor ons. Plezant. De bevalling is goed verlopen en ik heb alles zeer intens beleefd. We wisten op voorhand dat het een jongen was. En Fons. We gingen sowieso voor een oudere naam en hadden dit nog niet vaak gehoord bij vrienden van ons. Hij lijkt op zijn mama, zo wordt mij gezegd.”

Intense week

Vier dagen nadat Fons ter wereld kwam trok Hannes met Cercle naar zijn ex-ploeg KV Kortrijk, waar hij van de thuisploeg een Kavee-shirtje voor de kleine Van Der Bruggen kreeg. Ook bij groen-zwart kwam er een geschenk van alle medewerkers. “Meteen na de match tegen Union zijn Silke en ik naar het ziekenhuis gereden. We verbleven er vier dagen. Kortrijk kwam voor mij dan ook te vroeg. Ik had in die week amper geslapen, en in het ziekenhuis was dat op een veldbedje. Niet echt ideaal. Na die intense week was het voor mij beter om op de bank te starten, in een match die we nooit mochten verliezen”, vindt de middenvelder, die komende zondag met KAA Gent opnieuw een gewezen werkgever in de ogen kijkt. “Dat is altijd leuk. Net als bij Kortrijk ken ik er nog wat mensen en wat spelers, zoals Sven Kums. Met Julien De Sart voetbalde ik nog bij Kortrijk.”

Hoog eindigen

Hannes kent in zijn regio veel Gent-supporters. Hij heeft die ploeg tijdens zijn periode daar bij de jeugd zelf zien evolueren. “De supportersaantallen heb ik door de positieve resultaten die er kwamen zien groeien. Ik denk dat ze dit jaar opnieuw een goede ploeg hebben waarmee ze ver van boven zullen eindigen. Zeker als zij het niveau van de eerste voorbije tien matchen aanhouden. Ze hebben snelheid, vista en de techniek en kunnen vanuit om het even welke hoek scoren.”

100 procent

Wat voor een wedstrijd het wordt, is voor Van Der Bruggen moeilijk te voorspellen. “Hugo Cuypers is voorin een belangrijke pion voor hen. Zal hij er opnieuw bij zijn na zijn blessure? Anderzijds hebben ze voor elke positie zo’n weelde. Met Tissoudali, met Kums en De Sart op het middenveld en achterin een solide verdediging met Watanabe die een goede transfer lijkt. Wij zullen met zijn allen honderd procent moeten zijn om tegen dat Gent iets mee te pikken.”

Na een interlandbreak. De vorige is Cercle met een 3 op 12 daarna niet zo goed bevallen. “Misschien dat het nu omgekeerd is”, hoopt Van Der Bruggen. “De vorige break kwam er na een negen op negen en toen voelde je dat heel wat spelers weg waren. Jongens die heel vaak speelden. Ergens breekt dat toch een beetje het ritme. En RWDM was niet zo simpel dan dat iedereen denkt. Net als in Kortrijk zat een gelijkspel erin en dan zou alles wat genuanceerder zijn.”

Stressaspect

De competitie met zestien ploegen is een ander verhaal. “Iedereen loopt zowat op de toppen van de tenen”, ondervindt Hannes. “Een vierde van alle ploegen speelt om al of niet te zakken. Voor elk team komt er een bepaald stressaspect bij kijken. Het is dan belangrijk van de start niet te missen om nadien zoveel mogelijk punten te verzamelen. We hebben momenteel de helft gewonnen, de helft verloren. Om goed te zijn zouden er bij die verloren matchen enkele gelijke spelen moeten bij zijn. Dan kan je voor een veilig seizoen gaan, bevestigen wat we vorig jaar presteerden zonder hierop een ranking te plaatsen. Voorlopig staan we goed. Er zijn nu nog twee derden te gaan. Het is aan ons om vooral tegen de ploegen die nu in de tweede helft van de rangschikking staan te winnen.” (ACR)