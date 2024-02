Hannes Van Der Bruggen langer bij Cercle Brugge

Cercle Brugge heeft de optie in het contract van Hannes Van Der Bruggen gelicht. De middenvelder maakte het nieuws woensdag zelf bekend tijdens de eerste aflevering van ‘De Vereniging’, de gloednieuwe podcast van Cercle die werd gelanceerd.

Hannes Van Der Bruggen maakte in januari 2021 de overstap van KV Kortrijk naar Cercle, met een verbintenis tot juni 2024, met een optie op een bijkomend seizoen. Die contractoptie werd recent gelicht en dus speelt de 30-jarige Oost-Vlaming ook volgend seizoen voor groen-zwart. “Het lichten van de optie in Hannes’ contract is een signaal van waardering van onze vereniging voor de inspanningen die Hannes zowel op als naast het veld levert”, klinkt Rembert Vromant, de technisch directeur van Cercle. “Hannes is als vice-kapitein een voorbeeld voor onze groep, een verlengstuk van de coach op het veld. We vinden het belangrijk om de sportieve continuïteit van Cercle te garanderen en Hannes is hiervoor een belangrijke pion.” (ACR)