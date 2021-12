Hannes Van der Bruggen: “Goed voetbal gaat nu gepaard met efficiëntie”

De spanning was te snijden zaterdagavond op Stayen en de ontlading des te groter. Cercle Brugge won met 1-2 maar beefde in de slotfase tot het laatste fluitsignaal of tot wanneer de Truiense gelijkmaker van Cacase in minuut 97 uiteindelijk wegens buitenspel werd afgekeurd na een VAR-tussenkomst van Alexandre Boucaut.

Twee seizoenen terug won Cercle onder leiding van Bernd Storck met het kleinste verschil op het kunstgrasveld van STVV en kon na evenveel spanning de zogenaamde remontada worden verder gezet. Eind januari van dit jaar was groen-zwart niet te bespeuren op Stayen.

Het was dan meteen ook de laatste match van de Engelsman Paul Clement vooraleer Yves Vanderhaeghe de trainerstouwtjes in handen nam en ook hij is ondertussen met het gekende verhaal al twee weken weg bij de Vereniging.

In voordeel

Voor het eerst in bijna twee jaar kon Cercle voor een derde keer op rij winnen. Ook dit was geleden van in de periode onder Storck die nu in Limburg bij Genk aan de slag is. Voor groen-zwart en de nieuwe coach Dominik Thalhammer dreigde het alsnog een avond in mineur te worden. Aanvoerder Hannes Van der Bruggen hield zijn hart vast.

“Ik dacht van: het is toch niet weer van dat. In het verleden kregen we toch al enkele VAR-beslissingen in ons nadeel. Ik ben vooral tevreden dat het dit keer in ons voordeel was. Is het nu voor of tegen, uiteindelijk komt dit toch met alle matchen samen in evenwicht”, vindt de middenvelder.

De zeer late gelijkmaker van STVV kwam er uiteindelijk niet na hinderlijk buitenspel van de Japanner Suzuki, dankzij ook Thomas Didillon die op het juiste moment een stap zette. De thuisploeg werd overigens in de eerste helft totaal versmacht door het powerplay waarmee Cercle voor de dag kwam.

“Er was heel veel strijd, misschien niet het mooiste voetbal. Wij spelen redelijk veel uit duel bij de tweede bal. We doen dat goed en zo hebben we toch een aantal kansen kunnen creëren. In de eerste helft kwamen we twee keer alleen voor de doelman. Eén daarvan had er altijd in gemoeten”, klinkt Van der Bruggen die stilaan naar zijn bekende vorm groeit.

Diepteballen

Groen-zwart moet het de laatste weken naast powerplay ook van diepteballen hebben, naar bijvoorbeeld Matondo die sneller vloog dan de Truiense Kanaries. “Dat is een beetje ons recept maar we kunnen ook op andere manieren gevaarlijk zijn, zoals op hoekschop waar we opnieuw een doelpunt konden puren.”

“Ons goede voetbal van de voorbije maanden gaat gepaard met efficiëntie in ons spel en dan zie je dat de resultaten volgen. We moeten die lijn nu doortrekken. Ons zo vlug mogelijk van het behoud verzekeren”, aldus de aanvoerder.

Didillon, met enkele knappe reddingen, en Matondo, goed voor zijn vierde goal in drie matchen, ontpopten zich tot matchwinnaars. Al kreeg de Welshe pocketaanvaller nog een overbodige rode kaart waardoor hij het belangrijke treffen van dinsdag tegen Seraing mist.

“Er zijn nu toch wat ploegen die binnen ons bereik staan. Door die negen op negen hebben we wat druk op andere teams kunnen zetten. Dinsdag is belangrijk maar dat was deze wedstrijd ook. Net als die tegen Mechelen en op Kortrijk. We gaan onszelf niet al te veel druk opleggen”, besluit Van der Bruggen.

(ACR)