Hannes Van der Bruggen gaat met Cercle voor de top acht: “Knap dat we dit kunnen bewerkstelligen”

Het was even schrikken toen Cercle Brugge reeds na drie minuten op achterstand kwam tegen rode lantaarn Seraing. Het team van Miron Muslic knokte terug en maakte de 0-1 in amper drie dolle minuten ongedaan. Groen-zwart zet de triomftocht verder. Men blijft ongeslagen en dat is nu al acht wedstrijden.

“De prestatie van vandaag was nog maar eens een bewijs hoe deze jonge groep zich verder aan het ontwikkelen is”, glundert de coach. “Na die tegengoal behielden we onze structuur, organisatie, samenstelling en hadden we de kracht om het recht te zetten. We nemen nu de uitdaging aan om met nog zes matchen te gaan binnen de top acht te eindigen.” De trainer van Cercle geeft met deze woorden een eerste keer openlijk aan waar de ambitie van zijn team ligt. “Ik zie dat dit geen druk met zich meebrengt. Mijn groep is klaar om die uitdaging aan te gaan.”

Hannes Van der Bruggen mocht na zijn invalbeurt in de Brugse derby nog eens wat speelminuten meepikken. Na ruim een uur kwam de middenvelder in de plaats van Charles Vanhoutte. Beiden wisselden ook de aanvoerdersband. “We wisten dat het geen gemakkelijke wedstrijd zou worden”, vertelt de Oost-Vlaming. “Seraing speelt heel vaak de ballen diep naar Marius Mouandilmadji. Ze hebben dan wat lopende mensen en houden het centrum heel gesloten. Het is dan ook niet toevallig dat we met een vrije trap langszij kwamen. Uiteindelijk hadden we nog meer kunnen uitlopen. Er wachten ons nu twee mooie matchen.”

Beslissing tegen Genk

Zondagavond is dat op bezoek bij Anderlecht. Die wedstrijd komt voor de Brusselaars tussen de dubbele Europese confrontatie met Villarreal, momenteel zesde in Spanje. De vrijdag erop is leider Racing Genk te gast in het Jan Breydelstadion. Deze twee matchen kunnen voor Cercle wellicht een sleutelmoment vormen. De top acht of niet. “Misschien valt daar wel de beslissing”, vindt Van der Bruggen. “Anderlecht en Genk zijn twee voetballende ploegen en daar zijn we wel sterk tegen. Het is een mooi geschenk dat we onszelf hebben gegeven om met een doel voor ogen die twee wedstrijden aan te vatten. Het is knap dat we dit opnieuw hebben kunnen bewerkstelligen. Vorig jaar stonden we tot op drie, vier speeldagen van het einde in die positie. Dit jaar ziet het er ook zo naar uit. Ik hoop dat het dubbeltje dit keer naar onze kant valt.”

Cercle legt de voorbije weken een constante in de prestaties. Er zijn weinig hoogtes en laagtes. Van der Bruggen denkt dat groen-zwart dit niveau tot op het einde van de competitie kan aanhouden. “We gooien alles in de strijd en zijn een bijzonder moeilijke ploeg om tegen te spelen. Thuis tegen Kortrijk en STVV zijn tevens sleutelmatchen waarin we onze reputatie moeten bevestigen en dan zien we wel waar we eindigen.” (ACR)