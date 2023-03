Hannes Van der Bruggen (Cercle): “We kunnen best leven met dit gelijkspel”

Ondanks het verlies op Anderlecht op de vorige speeldag werd Cercle definitief zeker van een verlengd verblijf in de Jupiler Pro League. Anderzijds kwam met het oog op een eventuele deelname aan de Europe Play-offs vrijdagavond leider KRC Genk op bezoek. De ploeg van Miron Muslic speelde aan een veel hoger niveau dan in het Lotto Park.

De coach van Cercle was na afloop vooral fier op zijn spelersgroep. “We probeerden op het einde nog de match te winnen. Daarvoor hebben we dit jongste team van België klaargestoomd, om niet bang te zijn van de tegenstanders die op individueel vlak beter zijn. Daarvoor moesten we vandaag tegen de beste ploeg van ‘t land wel zo weinig mogelijk korte oplossingen zoeken.”

Muslic had het verder over de vrije dagen die hij samen met zijn spelers tijdens de komende interlandbreak neemt. “Dit geeft mij de tijd om even bij mijn familie te zijn, de energie om de batterijen terug op te laden om er met gans Cercle in die laatste rechte lijn volop voor te gaan. We willen in de top acht blijven en gaan er tot het eind voor knokken.”

De trainer kwam ook nog eens duidelijk terug op de overtreding die vijf minuten voor het einde in het strafschopgebied werd gemaakt, waar Deman een ferme duw in de rug kreeg. “Dit was een honderd procent penalty”, brult de coach. “Ik zag de beelden vanuit twee verschillende hoeken. Het is niet de eerste keer dit seizoen dat we een penalty ontnomen worden. Zeker als je dit vergelijkt met de lichte strafschoppen die we dit seizoen reeds tegen kregen: Westerlo, Oostende. I’m a little bit lost.”

Hannes Van der Bruggen knikt: “Ik ging de scheidsrechter over die fase meteen uitleg vragen, maar die had daar geen oren naar. Ook de VAR kwam niet tussen. Ik vond dat er redelijk vlug doorgespeeld werd. En als het spel verder gaat en we allen naar de scheidsrechter gaan staan we uit positie. Jammer, want ik vond dat Lardot een goede wedstrijd floot.”

De aanvoerder mocht in de plaats van Charles Vanhoutte nog eens aan een match beginnen. Dat was van halfweg september geleden. “De coach had mij dit eerder op de week meegedeeld. Hij gaf geen reden of uitleg waarom.” Muslic deed dat wel: “Hannes was de voorbije weken bijzonder aanwezig op training. In die zin dwong hij mij om hem te laten beginnen. Ik hou van die mentaliteit. Van spelers die zichzelf blijven pushen om hun kans te krijgen en hij deed het goed.”

Correcte uitslag

Van der Bruggen moest de voorbije zes maanden tevreden zijn met invalbeurten, maar heeft ervaring zat en weet dus perfect om te gaan met of hij nu speelt of niet. Over de wedstrijd zelf was hij duidelijk. “1-1 was een correcte uitslag, na een aangename match om naar te kijken. Omdat het goed op en neer ging. We kunnen best leven met dit gelijkspel en ik denk Genk ook. Ons vierde kwartier was minder waarin zij ook konden scoren. We hebben dan wat bijgestuurd en iets meer rust in de ploeg gebouwd.”

Het was van Cercle sowieso een betere match dan de week voordien, vindt ook de Oost-Vlaming. “Anderlecht is een ploeg die blijft voetballen en ze deden het wel heel goed tegen ons. Het was een van de betere ploegen waar we al tegen gespeeld hebben. Ze konden echt onder onze druk uitvoetballen, tussen de lijnen. En ze durfden ook om heel laag van flank te veranderen. Riskant maar ze kwamen er toch telkens mee weg. We zijn daar op kwaliteit geklopt”, eindigt Van der Bruggen.

