Hannes Van der Bruggen (Cercle): “Onbegrijpelijk dat we match tegen Oostende niet winnen”

Cercle Brugge lijkt op weg naar alweer een moeilijk seizoen. Na ruim een uur spelen leek er tegen KV Oostende voor groen-zwart geen vuiltje aan de lucht. Het stond verdiend 2-0 voor via goals van Kévin Denkey en Aysa Ueda. Coach Dominik Thalhammer moest noodgedwongen na ruim een uur achterin Jean Marcelin en Senna Miangue vervangen en opeens waren ze in de verdediging precies het noorden kwijt, was er defensief minder structuur.

Decostere ging met de armen wiekend naar de bal en KVO kreeg op voorspraak van de VAR een terechte penalty. Daarna veroorzaakte de rechtsachter van Cercle opnieuw een strafschop, zij het een lichte. “Toch was dit niet echt verstandig”, vindt Thalhammer. “Zeker niet in die fase van de wedstrijd. Daarna werd het een open match die we zowel konden winnen of verliezen. Maar ik stel mij toch de vraag of ook wij geen twee penalty konden krijgen, op het einde na een fout op Denkey. De VAR kwam er zelfs niet in tussen. Het bleef 2-2. Dat is de realiteit en die moeten we aanvaarden”, aldus een ontgoochelde coach.

Jesper Daland begon pas donderdag met trainen en nam daarom plaats op de bank. Hannes Van der Bruggen kreeg opnieuw de voorkeur op Charles Vanhoutte. “Ik heb mij nadien in de kleedkamer behoorlijk boos gemaakt”, baalt de aanvoerder. “Dit zijn cruciale matchen voor ons. Tot die 2-1 hadden we nog niets weggegeven, we hadden de wedstrijd onder controle en we kregen vooral goede kansen om de 3-0 te maken. Het is onbegrijpelijk dat we die match niet winnen”, zucht de middenvelder. “Alles klopte en in, twee, drie geven we het weg. Na die eerste goal van hen werden we te nerveus, verloren we de controle. We moesten gewoon de rust bewaren. Het is echt frustrerend. Zeker na het harde werk dat we wekelijks op training brengen, maar we belonen ons niet.”

Cercle, met de jongste ploeg in de Jupiler Pro League voor Oostende en Anderlecht, speelt de rode lantaarn nu door aan provinciegenoot Zulte Waregem. “Dat was nog zo’n match die moest gewonnen worden. Het was exact hetzelfde”, ziet ook Van der Bruggen die volgens de trainer werd vervangen omdat hij dit seizoen wat last heeft van de enkel. “We spelen niet slecht, maar moeten nu toch dringend de kansen afmaken en punten pakken.”

Er komt nu een interlandbreak. Bij Cercle werden zowel Dino Hotic (Bosnië en Herzegovina) als doelman Radoslaw Majecki (Polen) opgeroepen. Olivier Deman voor de nationale beloften alsook Ueda (Japan) en Denkey (Togo). (ACR)