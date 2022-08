Gueye (KVO) op weg naar Spaanse tweede klasse

Volgens Spaanse media is een transfer van Makhtar Gueye naar tweedeklasser Zaragoza in de maak. De Senegalese aanvaller zat de afgelopen twee speeldagen niet meer in de wedstrijdkern van KV Oostende.

Gueye kwam in de zomer van 2020 aan bij KVO en was voorheen actief in Frankrijk bij Saint-Etienne en Nancy. Voor de Kustboys scoorde de intussen 24-jarige spits 25 keer in 71 wedstrijden. Na twee seizoenen aan de Noordzee is de aanvaller op weg naar exotischer oorden. Zowel voor de thuiswedstrijd tegen Sint-Truiden als voor de verplaatsing naar Leuven ontbrak een fitte Gueye in de selectie.

Rijke geschiedenis

De Spaanse traditieclub Real Zaragoza lijkt z’n nieuwe werkgever te worden, nadat Gueye ook al werd gelinkt aan de Engelse tweedeklasser Burnley van Vincent Kompany. Zaragoza speelt al sinds 2013 in de ‘Segunda División’ en eindigde daar steevast in de grijze middenmoot. Nochtans kent het een rijke geschiedenis, onder meer als winnaar van de Spaanse beker en ‘Super Cup’ in 2004. Ook in 2001 won het de nationale beker.