Groen-zwart versterkt Jong Cercle Brugge met nieuwe aanvaller

De 20-jarige Teun Wilke Braams komt dit seizoen uit voor de U23 van Cercle, dat onder de naam ‘Jong Cercle Brugge’ in Tweede Nationale zal aantreden. Wilke (1,91m), een centrumspits die zowel over de Nederlandse als Mexicaanse nationaliteit beschikt, wordt voor één seizoen geleend bij het Italiaanse SPAL.

Wilke zijn ouders hebben elkaar in Nederland ontmoet en besloten om in Mexico te gaan wonen. Daar zijn Wilke en zijn broer geboren, in het Mexicaanse Santiago waar hij voetbalde bij Chivas Guadalajara. Hij was toen tien jaar en een half seizoen later, omdat hij er niet kon wonen, verhuisde hij naar Querétaro. Tijdens het seizoen 2014/15 maakte hij daar onder andere als ballenjongen tijdens wedstrijden van het eerste elftal kennis met niemand minder dan wereldster Ronaldinho die er toen onder contract lag.

In de zomer van 2018, op 16-jarige leeftijd, verliet Teun Wilke Mexico en trok hij naar de U17 van Heerenveen. Door zijn goede prestaties daar werd hij opgemerkt door scouts uit zijn geboorteland en mocht hij zich melden bij de Mexicaanse U17. Met die ploeg was hij reeds op tornooi in Japan en werd er topscorer.

In Nederland doorliep Wilke verder de jeugdcategorieën maar kon er uiteindelijk niet de stap zetten naar de eerste ploeg van Heerenveen. In de zomer van vorig jaar trok hij dan naar de Italiaanse tweedeklasser SPAL in Ferrara. Nu gaat hij minstens één seizoen voor Cercle voetballen.

Al is zijn kennismaking met groen-zwart niet nieuw. Hij trainde vorig seizoen op proef reeds enkele weken mee met de A-kern. Dit seizoen zal hij steeds met diezelfde groep trainen, maar officiële wedstrijden zal hij spelen met Jong Cercle dat de competitie in tweede nationale begint op zaterdag 3 september op het veld van Gullegem. (ACR)