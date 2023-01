Groen-zwart Varsenare heeft Thibo Somers als nieuwe peter

Bij supportersvereniging Groen-zwart Varsenare zijn ze aan een nieuw werkjaar begonnen, onder impuls van de broers Stephaan en Marc Roose. Dit gebeurde met een feest in restaurant ‘t Oosthof in Snellegem waar ook speler Thibo Somers langskwam en werd voorgesteld als nieuwe peter van de vereniging, in navolging van de overleden Miguel Van Damme.

Thibo Somers die als voetballer bij Varsenare begon en daarna zijn jeugdopleiding kende bij Cercle is iemand van de streek. Samen met zijn vriendin Severine Van Dycke kocht hij onlangs een huis in Zedelgem waar ze zelf op eigen tempo en houtje één en ander willen verbouwen.

Groen-zwart Varsenare schonk 1.600 euro aan de jeugdwerking van Cercle. Een bedrag dat kan worden besteed voor de dug-outs op de jeugdvelden, want die zijn dringend aan herstelling toe. De supportersvereniging werd in 1978 boven de doopvont gehouden en bestaat dus 45 jaar. Het waren de broers Stephaan en Marc Roose, toen 14 en 13 jaar, die op het lumineuze idee kwamen om een supportersvereniging op te richten. “We wisten niet wat het zou worden. We gingen toen zelfs niet naar het voetbal, omdat dit van thuis uit niet mocht. In het seizoen 1976-77 kwam het er dan toch voor de eerste keer van, dankzij een collega van ons vader konden we naar Cercle”, herinnert Stephaan Roose.

Als twee jonge tieners was het hun droom ooit iets te kunnen bijdragen aan hun favoriete ploeg. “We startten vanuit het niets, met enkele familieleden en vrienden hielden we een pronostiek. De inleg bedroeg vijf Belgische frank en om de kas te spijzen gaf men ons wat steungeld.” Een informatiekrantje van een geplooide bladzijde werd zelfs met de hand geschreven en getekend. “Binnen ons bestuur was onze nonkel André Tanghe er steeds om ons de juiste weg te wijzen. Samen met zijn boezemvriend André Tousseyn, grootvader van huidig bestuurslid Thomas Tousseyn, hadden zij ervaring bij de vleet”, herinnert Marc. “We zijn stap voor stap gegroeid tot een gezonde vereniging, gebouwd op stevige fundamenten.”

Groen-zwart Varsenare heeft in de 45 jaar al een aantal peters gehad. De eerste was Dirk Beheydt, gevolgd door Geert Brouckaert, Guy Dejaeghere, Peter Cooman, Willy Wellens, Christophe Lauwers, Steve Stellamans, Denis Viane, Stijn Desmet, Lukas Van Eenoo, Jo Coppens, Lloyd Palun, Miguel Van Damme en nu dus Thibo Somers. Sommige werden zelfs benoemd tot erepeter, zoals gewezen Cercletrainer Han Grijzenhout. (ACR)