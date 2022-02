Grijpt Kjell Scherpen straks z’n kans in doel bij KV Oostende? “Ik ben gekomen om ritme op te doen”

Slechts zeven wedstrijden nog krijgt Kjell Scherpen (22) om zich in de kijker te spelen. De gehuurde doelman is op zoek naar speelminuten en zou als numero uno onder de Oostendse lat mee kunnen helpen aan ‘Operatie Redding’. Maar er is meer dan voetbal alleen, zo leest het verhaal van de beloftevolle goalie. In zijn eerste seizoen op het hoogste niveau moest hij afscheid nemen van z’n broer, toen amper 21 jaar.

Kjell Scherpen was toch wel de meest verrassende wintertransfer van KV Oostende. Gehuurd van Premier League-club Brighton & Hove Albion, international bij Jong Oranje en een verleden bij topclub Ajax. Ook opvallend is z’n verschijning: met zijn 2,06 meter is Scherpen één van de grootste profvoetballers ter wereld. Daarmee is hij kleiner – nou ja – dan Kristof Van Hout, die met z’n 2,07 meter onder de lat staat bij Westerlo, voorheen bij Kortrijk en Standard. De KVO-goalie is wel groter dan pakweg Thibaut Courtois, met op de kop 2 meter. “Sommige websites hebben m’n lengte verkeerd. Weet je zeker dat je het juiste getal hebt”, lacht Scherpen. “Die lengte zit een beetje in de familie”, verduidelijkt hij. “Mijn vader was voetballer bij FC Emmen en is 1,96 meter groot. Mijn moeder speelde handbal in zowel de Eredivisie als de nationale ploeg. Met een 1,80 meter is zij ook een grote verschijning, zeker voor een dame.”

Hartstilstand

Sport stroomt door de aderen van de familie Scherpen. “Ook mijn broer kon lekker tegen een bal trappen, hoor. Maar hij vond voetballen met vrienden veel leuker dan in clubverband.”

Terwijl onze babbel eigenlijk over voetbal zou gaan, neemt het plots een andere wending. Want drie jaar geleden moesten Kjell en z’n familie afscheid nemen van broer Jorg. “Tijdens een avondje uit met vrienden kreeg hij plots een hartstilstand. Weet je, het is toevallig deze week – zaterdag, op de matchdag om precies te zijn – dat hij ons verliet. De aanleiding van de hartstilstand werd nooit met sluitende zekerheid achterhaald. Maar wat de reden ook is, op zo’n jonge leeftijd afscheid moeten nemen is ronduit verschrikkelijk. Jorg was amper 21 jaar. Elke zomer, op zijn verjaardag, komen vrienden en familie samen tijdens een barbecue om hem te herdenken. Dat zullen we ook blijven doen. Zijn overlijden komt vaak terug in onze gedachten en we moeten ermee zien om te gaan.”

Transfer naar Ajax

Op het moment van overlijden was Kjell zelf pas 19 jaar oud. “In dat jaar promoveerde FC Emmen, de club uit onze geboortestad, voor het eerst naar de Eredivisie en werd ik als eerste doelman aangeduid. Het was mijn eerste seizoen op profniveau. Ik ging gewoon door die lastige situatie. Makkelijk was het niet, maar het maakt je mentaal wel sterker.”

Op het einde van het debuutseizoen van Emmen op het hoogste niveau maakte hij de overstap naar topclub Ajax. “Zo kon een turbulent jaar alsnog mooi worden afgesloten.”

Zaterdag, op de matchdag, is het drie jaar geleden dat mijn broer ons verliet

“De overgang was best groot. Ik moest even aanpoten (ferm doorwerken, red.) en wennen aan een totaal nieuwe omgeving. Ik ging ook in Amsterdam wonen en moest op jonge leeftijd zelfstandig en volwassen gaan leven. Mijn vriendin ging ook mee en dat heeft stevig geholpen. Kijk, op een bepaald moment sla je een weg in en moet je dat traject ook blijven volgen. Als jeugdspeler bij Emmen was er interesse van andere clubs in het noorden van Nederland, zoals Heerenveen en Groningen. Ik besloot bij Emmen te blijven en dat bleek een goeie keuze om later naar Ajax te kunnen gaan. Ik kreeg er de kans om met de beste spelers te trainen. Alles daar gaat sneller, harder, preciezer.”

Scherpen speelde voor Ajax in de vaderlandse competitie, de beker én Europa League tegen AS Roma. Hij is ook eerste keus in doel bij Jong Oranje, de nationale beloftenploeg. Na zijn overgang naar Brighton was het zoeken naar speelminuten, ook al was er een basisplek in de FA Cup voor hem weggelegd. “Op een bepaald moment kom je voor de keuze te staan: trainen of wedstrijden spelen? Met het oog op Jong Oranje en m’n verdere carrière bij Brighton was het belangrijk om matchritme op te doen. Een club vinden voor een doelman in de wintertransferperiode is niet zo makkelijk. Clubs kiezen bij het begin van het seizoen vaak voor twee goeie keepers. Valt de ene uit of presteert de andere minder, dan kan je switchen. Dan moet het voor jou net passen om erbij te kunnen.”

Na het uitvallen van Schelfhout was KVO meer dan geïnteresseerd om de beloftevolle Nederlander te halen.

Veilig spelen

De Belgische competitie kent een rare kronkel – wel, er zijn meerdere rare kronkels, maar da’s een ander verhaal – waarbij er na de winterstop slechts een handvol matchen zijn. Zo komt Scherpen nog in aanmerking voor slechts zeven wedstrijden. “Toen de gesprekken met KVO liepen, was er nog een kansje op de play-offs. Die kans is nu wel verkeken, helaas, maar er zijn nog altijd wedstrijden af te werken om wekelijks met die druk om te gaan en in een mooi stadion te spelen. We zien waar het schip strandt. Tegen Leuven mocht ik starten, tegen Zulte Waregem was ik niet speelgerechtigd. Ik ben gekomen om ritme op te doen, maar ik moet hard werken en bewijzen waarom de coach voor mij moet kiezen. Nu, als ik zie wie onze tegenstanders zijn en wie allemaal in onze kern zit, dan moet KVO zich zeker veilig weten te spelen.”

Terug naar Brighton

Na die zeven matchen keert Scherpen terug naar Brighton, waar zijn landgenoot Joël Veltman actief is en voorheen ook onder meer doelman Tim Krul. Vergeet ook Rode Duivel Leandro Trossard niet. “Voor ik van Ajax naar Brighton ging, had ik contact met Veltman. Het is altijd fijn om iemand te hebben aan wie je iets kan vragen. Ook met Trossard is er veel contact, we spreken natuurlijk dezelfde taal. Brighton is een prima club met prachtige infrastructuur en het is bovendien een mooie stad. Ik zie gelijkenissen met Oostende – ook een fijne stad. Ik heb het hier naar m’n zin, ja.”

Slotvraag: wie staat zaterdag tegen Standard in doel? Kiest Yves Vanderhaeghe na zijn eerste volledige week als hoofdcoach voor Guillaume Hubert of zet hij winterhuurling Kjell Scherpen in doel? Alleen Vanderhaeghe zelf kan de beslissing maken.