Graag nog scherprechter spelen in het titeldebat

Vreemde algebra

Het leek erop dat het voetbalseizoen nog bijlange zijn zotste toer niet had gedraaid, na de spannende ontknoping van de reguliere competitie, in de gietende regen tegen Eupen. Heel even zag je in de ogen van de medesupporters een flard hoop ondanks de apocalyptische zondvloed die ze in de vorm van intense voorjaarsgrillen hadden doorstaan. Zou het dan toch nog kunnen? Veel supporters hadden vergeefs gezocht naar een droger plekje om de match verder te volgen, maar dat is in de huidige toestand van het Jan Breydelstadion onbegonnen werk. Het water stroomde uit de hemel door de betonrotte steunbalken, langs elektrische bedrading en schakelaars tot op je blote huid. Maar Gent had zichzelf lullig in de voet geschoten en dat was het sein om te dansen in de regen. Natuurlijk maakt het uit op welke plek je de competitie beëindigt en in welke play-off je gaat spelen! Natuurlijk moet Club Brugge steeds voor het hoogst haalbare gaan! Ons gemoed was wat bezwaard geweest door de gang van zaken bij blauw-zwart de laatste maanden, maar nu konden we weer positief zijn en vreemde algebra gebruiken om onszelf tegen beter weten in nog titelkansen toe te dichten.

Monopoly

Ik trap geen open deur in als ik zeg dat Club onder Rik De Mil op zijn minst terug herkenbaar is gaan voetballen. Er is opnieuw een systeem, er is een invulling en er zijn duidelijke afspraken. Club voetbalde in Genk lang niet onaardig, maar toch lieten we ons naar mijn goesting wel veel te gemakkelijk ringeloren bij de tegengoals waardoor we te vlug onze greep op de match zijn kwijtgespeeld. Voor een ploeg als de onze, met heel wat présence, lengte en kracht in het eigen strafschopgebied is tweemaal het onderspit delven op hoge ballen tweemaal te veel. Een ploeg als Genk laat dit niet liggen en kon zo relatief gemakkelijk onder onze goede bedoelingen uitvoetballen. En onze sprankel hoop op een mirakel fnuiken. Ik kan leven met de gedachte dat het niet ieder jaar prijs kan zijn. Dat Club het Bayern van België zou zijn is een pakje nonsens die vooral door de sportdiensten hier te lande aan het volk wordt gevoederd. Ik heb niemand binnen onze club ooit deze boude uitspraak in de mond horen nemen. De Belgische competitie is bikkelhard en wordt kunstmatig opgesmukt met de vele miljoenen uit de zakken van bijvoorbeeld Paul Gheysens en Tony Bloom waardoor de concurrentie uit vele hoeken kan komen, naast de traditionele topclubs. Ieder jaar ga je zoals bij Monopoly opnieuw via start en voor Club zal het volgend seizoen zonder de miljoenen van de Champions League in het achterhoofd zijn. We gaan dus een belangrijke periode tegemoet met hopelijk correcte inschatting van het spelersmateriaal en – vooral realistische investeringen en een betrouwbare trainer, wie de uitverkorene ook moge zijn.

Early Bird

Ondertussen loopt de voorverkoop voor de hernieuwing van de abonnementen alweer als een trein. Het commerciële team van Club deed inspiratie op bij de vele muziekfestivals die ons land rijk is en riep een ‘early bird’- status in het leven. Wat zoveel betekent als: je betaalt je abonnement alweer een stukje duurder en bovendien doe je dat terwijl het huidige seizoen nog loopt. Een kniesoor die daarom maalt, maar in mijn gedachten denk ik dan toch eens vlug aan de vele fans van Club die soms met hele families afzakken naar Sint-Andries. Zo’n flinke hap uit het budget neertellen op een door Club gekozen tijdstip, het zou bij veel andere, minder hartstochtelijke voetbalfamilies als de blauw-zwarte geen waar zijn, me dunkt. Hier hoor je de eerste dagen na de bekendmaking van de nieuwe prijzen enig gestommel op sociale media en vervolgens schiet de trouwe fan in zijn portefeuille om zijn plaatsje ook volgend jaar te vrijwaren. Het belooft trouwens een druk jaar te worden met voorrondes in de Conference League en een vroege competitiestart. Maar graag eerst even scherprechter spelen in het titeldebat, daar kijk ik eigenlijk best wel naar uit. Een bezoek aan Jan Breydel mag voor niemand een simpele wandeling in het park worden, ook al spelen wij zelf niet mee voor de knikkers.