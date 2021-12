Goudenschoen Refaelov leidt Anderlecht naar overwinning tegen Zulte Waregem

Zulte Waregem slaagde er niet in om te winnen op het veld van Anderlecht. De bekernederlaag op Eupen werd ‘doorgespoeld’ met een 3-2 verlies in het Lotto Park. Anderlecht verdiende de overwinning op basis van zijn kansen. Een spijtige nederlaag nadat Beerschot eerder op de dag verloor op eigen veld van Antwerp.

Anderlecht begon fel aan de wedstrijd. Het deed meteen een greep op het balbezit en controleerde het spel. Het was duidelijk dat het team van Kompany vertrouwen tankte na de moeizame bekeroverwinning van afgelopen week op Seraing.

We kregen meteen een bizar moment te zien in de wedstrijd. De VAR kwam tussen na een duel met Anderlecht-spits Kouamé en Boya van Zulte Waregem in de Waregemse zestien. Scheidsrechter Visser legde het spel stil om pas vijf minuten later te concluderen dat het buitenspel was. Een vreemd moment.

Opnieuw Gano

Na het korte oponthoud was de schwung wat uit het spel verdwenen. Essevee had het verdedigend beter voor elkaar, maar moeide zich niet echt in het spel. Anderlecht gaf daarentegen het balbezit meer weg waardoor Zulte Waregem rustiger kon opbouwen, maar hieruit vloeiden er geen kansen voort.

Het dalende tempo was niet voor lang. Verschaeren ronde een mooie opbouw af, maar er werd gefloten voor buitenspel. Zulte Waregem liet dit niet aan zijn hart komen en prikte meteen tegen. Een schot van Kutesa werd gepakt door Van Crombrugge, maar Gano stond alert te wachten aan de tweede paal, 0-1.

De boomlange spits tekende voor zijn tiende van het seizoen. Lang duurde het roodgroene feestje niet. Ook Zirkzee toonde aan wakker te zijn. Op een save van Bossut trapte hij twee minuten later de 1-1 binnen.

Na een dolle twee minuten zakte het tempo weer. Anderlecht zocht wel een voorsprong. Ze legden een aantal mooie combinaties en flankoverlappingen vast, maar echte grote kansen bleven uit.

Uitmuntende Refaelov

Anderlecht deed in de tweede helft wat het na de gelijkmaker niet meer kon. Refaelov zette de Brusselaars met een mooi doelpunt op voorsprong. Paarswit boog een 0-1 achterstand verdiend om.

Het was zeker verdiend. De beste en grootste kansen kwamen van de thuisploeg. Het spel bij Zulte Waregem was bij momenten bijzonder slordig. De aanvallers werden nauwelijks bereikt doordat de combinaties misliepen op het middenveld. Een positief punt is dat de verdediging beter stond dan in voorgaande wedstrijden.

Het was de avond van Refaelov. De gouden schoen schreef een kwartier voor tijd een tweede doelpunt achter zijn naam. Anderlecht speelde misschien wel zijn beste wedstrijd van het seizoen. Goed spel en vlotte aanvallen. Zulte Waregem kwam er nooit echt door, maar prikte via Vossen wel nog een aansluitingstreffer, 3-2.

Essevee dacht een mooi punt mee te nemen naar Waregem, maar dat werd geen realiteit. Een slechte start voor een moeilijke decembermaand. Volgende week wacht Club Brugge in Jan Breydel. (Elian Coussement)