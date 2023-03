Gouden driepunter voor Kortrijk in West-Vlaamse derby tegen Club Brugge

Kortrijk doet een reuzezaak in de strijd om het behoud. Een knappe goal van Kadri was de enige treffer van de wedstrijd. Club Brugge kreeg een aantal goede mogelijkheden maar presteerde weer ondermaats. De korte wederopstanding na vorige week is alweer over en de strijd om plaats vier wordt een ware opdracht.

Rik De Mil kreeg het vertrouwen van het Brugse bestuur en hij gaf zelf ook het vertrouwen aan zijn elftal dat Standard versloeg. Enkel de geblesseerde Mata werd vervangen door Odoi, net zoals vorige week al tijdens de eerste helft gebeurde. Bij de thuisploeg twee wissels na de magere twee op twaalf. Kadri en Loncar kwamen in de plaats van Selemani en Regali. Vooral de keuze voor Kadri zou uitdraaien op een prima beslissing.

Knappe treffer Kadri

Op een zwaar en drassig veld hadden vooral de Brugse spelers moeite om op de been te blijven. Toch waren het de bezoekers die de betere kansen kregen. Rits besloot te zwak naast en de jarige Meijer vond thuisdoelman Vandenberghe op zijn weg. Op gedrevenheid en enthousiasme was het Kortrijk dat de ban brak. Kadri kreeg te veel ruimte maar zijn afwerking was puntgaaf. Brugge begeesterde niet maar kreeg voor rust wel nog twee prima mogelijkheden om de score terug gelijk te brengen. Buchanan werkte te zwak af en ook een 100% mogelijkheid van Vanaken verdween naast het doel.

Twee debutanten

Kortrijk speculeerde in de tweede helft op de counter. Bij Brugge was al het goede van tegen Standard alweer verdwenen. Jutgla kon voorin geen bal in de rangen houden en werd uiteindelijk vervangen door Yaremchuk. De recordaankoop kreeg onmiddellijk een dot van een kans maar op assist van Lang besloot hij meters naast, kenmerkend voor zijn lamentabel seizoen. De Mil besloot dan maar te gokken. De 17-jarige Talbi mocht zijn debuut maken op het allerhoogste niveau, hij verving Buchanan. In de slotfase kreeg ook Vermant, zoon van, zijn eerste speelgelegenheid bij de A-ploeg. Het toont ergens ook de wanhoop aan als de regerende landskampioen op twee youngsters moet rekenen om het tij te doen keren. Dat gebeurde echter niet, Kortrijk kwam nooit echt in de problemen en behaalde een gouden driepunter in de strijd om het behoud. Een verlengd verblijf in 1A is nu echt wel binnen schot. De Brugse wederopstanding is terug naar af, een plaats bij de beste vier wordt absoluut geen sinecure.