Globetrotter op jonge leeftijd: de passages van Idrissa Doumbia: “Mooie herinneringen opgedaan”

Idrissa Doumbia (23) keerde afgelopen zomer terug naar de Gaverbeek. Vier seizoenen geleden werd hij door Anderlecht verhuurd aan Zulte Waregem. Na enkele omzwervingen in verschillende buitenlandse competities kwam de middenvelder weer terecht onder de vleugels van trainer Francky Dury. Woensdagavond stond hij in de basis voor het bekerduel in en tegen Eupen. Essevee ging na verlengingen met 3-2 onderuit (ondanks een 0-2-voorsprong) en ziet zo zijn bekeravontuur eindigen.

Met een bagage vol aan ervaring kwam Doumbia opnieuw bij Essevee terecht. De Ivoriaan speelde dit seizoen mee in vijf competitiewedstrijden. “De afgelopen twee matchen speelde ik de volle 90 minuten”, begint de middenvelder. “Ik bedank de coach hiervoor, want ik kom terug uit blessure.”

Anderlecht-periode (2016-2018)

Doumbia wilde in het begin van zijn carrière bij Anderlecht zijn geluk gaan beproeven. De Brusselse club overtuigde hem, maar zijn tijd in de hoofdstad werd geen succes. “Achteraf gezien kan je zeggen dat het geen goede keuze was”, zegt Doumbia. “Ik ben het daar niet mee eens. Het was mijn eerste Europese avontuur en ze spraken er Frans, wat me op mijn gemak stelde. Besnik Hasi heeft me er het meeste geholpen op zowel tactisch als persoonlijk vlak. Hij was als een vader die zijn kind van alles wilde bijleren.”

Eerste passage bij Zulte Waregem (2017-2018)

Doorbreken bij de recordkampioen zat er voor Doumbia niet in. Een verhuur aan kersvers bekerwinnaar Zulte Waregem zag hij meteen zitten. “Ik kwam in een goed team terecht. Ze wonnen het jaar ervoor de Beker van België en dus kon ik Europa League spelen. De Europese avonden tegen Nice en Lazio zullen me nog lang bijblijven. Wel zie ik dat de club veranderd is. Natuurlijk zijn er veel andere spelers, maar er zijn ook nieuwe coaches. Naar mijn gevoel is de club gegroeid, ook al gaat het nu wat minder.”

Buitenlandse avonturen (2018-2021)

Op het einde van zijn uitleenbeurt aan Zulte Waregem moest Idrissa Doumbia Anderlecht verlaten. “Ik was het niet eens met bepaalde zaken die Anderlecht me voorstelde”, geeft hij eerlijk toe. “De directie voerde een wissel van de macht door en het leek me een goed moment om de club te verlaten. Achmat Grozny (Rusland, nvdr.) was in sommige ogen misschien een vreemde keuze, maar wel de juiste. De harde omstandigheden zoals het koude weer en de vreemde taal maakten me tot een sterker persoon.” Al duurde zijn Russische avontuur niet lang. Doumbia werd door de Portugese topclub Sporting Clube opgemerkt. “Ik speelde maar 17 wedstrijden voor Grozny”, weet de middenvelder nog. “Tegen een club als Sporting CP zeg je geen nee. De mentaliteit en de sfeer pasten bij mij. We wilden elke wedstrijd winnen en dit werd ook van ons verwacht door de supporters. De club had nood aan een trofee en stelde een goed team samen. Met onder meer Bruno Fernandes in onze ploeg speelden we kampioen. Waarschijnlijk het mooiste moment uit mijn carrière.” Twee seizoenen na het kampioenschap geraakte Doumbia op een zijspoor bij de Portugese topclub. Huesca, toen Spaans promovendus, reikte een hand toe. “In La Liga speel je elke week tegen grote ploegen”, vertelt Doumbia. “Ik kan zeggen dat ik tegen Real Madrid en Barcelona speelde, een mooie herinnering uit mijn tijd bij Huesca.”

Terugkeer naar Essevee (2021-…)

Pas op het einde van de transferzomer werd de defensieve middenvelder teruggehaald naar Zulte Waregem. Het was niet zijn bedoeling om Sporting CP te verlaten. “Ik kwam geblesseerd terug van de Olympische Spelen met Ivoorkust”, vertelt hij. “Ik maakte de voorbereiding in Portugal niet mee waardoor er gekeken werd naar alternatieven. Toen Zulte Waregem op de proppen kwam met een voorstel twijfelde ik geen seconde. Deze club heeft me doen groeien op een moment wanneer Anderlecht geen vertrouwen meer in me toonde. Mijn respect voor Essevee is groot.” Zondag keert Doumbia met Zulte Waregem terug naar het oude nest. “We hebben een mooie overwinning geboekt tegen Beerschot in de competitie en we hopen deze lijn door te trekken. Natuurlijk zal ik met een speciaal gevoel afreizen naar het Lotto Park. Ik heb er mooie momenten beleeft met teamgenoten, coaches en supporters.” (EC)