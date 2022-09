Gistelnaar Mathieu Maertens bindt zich langer aan OH Leuven

Mathieu Maertens, een jeugdproduct van Cercle Brugge, heeft zijn contract bij OHL verlengd tot 2026. De aanvoerder van Leuven stond de voorbije transferperiode in de belangstelling van Club Brugge dat tot twee keer toe een bod indiende. Vandaar ook de knipoog in de tweet van OH Leuven: ‘Thieu Bluvt’.

“Het is nu mijn zesde seizoen hier en ieder jaar voel ik mij meer en meer een echte Leuvenaar”, vertelt de West-Vlaming op de website van OHL. “De band met de fans wordt ook elk jaar sterker en dat doet mij heel veel deugd.”

Steun van supporters

Het waren overigens de OHL-fans die de voorbije wedstrijden de naam van Mathieu Maertens nog meer scandeerden dan anders, mede door de interesse van andere clubs.

“Mentaal was het de laatste weken niet altijd even gemakkelijk, maar als voetballer moet je je hoofd koel houden en je best blijven doen. Mede dankzij de steun van de supporters is mij dat ook gelukt. Ik ben blij om mijn contract bij Leuven met nog een jaar te verlengen. Ik wil hier gewoon nog zoveel mogelijk mooie momenten beleven.”



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

De 27-jarige middenvelder was een laatbloeier bij Cercle Brugge nadat hij in 2006 als een jeugdspeler werd weggehaald bij Sporting Keiem. In 2013 kwam voor hem de kentering.

Na een positieve invalbeurt in Lichtervelde en een goede reeks wedstrijden bij de beloften, mocht hij met Cercle mee op stage naar Spanje. Er volgden 65 matchen waarin hij zes keer scoorde.

37 doelpunten en 16 assists

Maertens overbrugde als speler van Cercle iedere dag de afstand tussen zijn ouderlijke woning in Zevekote, nabij Gistel waar zijn ouders een veebedrijf hadden, en het Jan Breydelstadion in Brugge. De beloftevolle voetballer, die overigens nooit deel uitmaakte van een nationale selectie, maakte de promotie met groen-zwart naar de Jupiler Pro League niet mee.

Het seizoen daarvoor koos hij voor een avontuur bij OH Leuven. Hij ontpopte er zich als een sterkhouder in 1B en fungeert er dit seizoen als aanvoerder. Zijn teller bij OHL staat ondertussen op 156 wedstrijden, 37 doelpunten en 16 assists. Knappe cijfers. (ACR)