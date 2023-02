Gilles Dewaele (ex-KVK) over komst van Kerels naar Standard: “Het wordt een open match met heel veel kansen”

Komende zondag staat KV Kortrijk in de strijd om het behoud voor een moeilijke verplaatsing naar Standard. Bij de Luikenaren zien we alvast geen Gilles Dewaele (26). De 26-jarige voormalige rechtsachter van KVK revalideert van een zware knieblessure, maar vat dit weekend wel zeker post in de tribune. “Ik kijk er naar uit om bij te praten met oude bekenden.”

Na de ontgoochelende 1-0 nederlaag bij STVV, waar KVK zeker meer verdiende, trekt KV Kortrijk komende zondag naar Luik voor alweer een aartsmoeilijke verplaatsing bij Standard. In het Maurice Dufrasnestadion gaan de Kerels op zoek naar broodnodige punten. Standard is dan weer goed bezig in de strijd om de top vier en zal niets willen weggeven.

Gilles Dewaele (26) speelde 52 wedstrijden voor de Kortrijkzanen en kende er een mooie tijd. Hij groeide uit tot één van de smaakmakers in het Guldensporenstadion en versierde zo een mooie transfer naar Standard. Zondag is de rechtsachter er tegen zijn ex-ploeg helaas niet bij, Dewaele viel in december op winterstage in Spanje uit met een zware knieblessure. Hij scheurde de voorste kruisband van zijn rechterknie en is zo tot het eind van dit seizoen buiten strijd.

“De revalidatie gaat heel goed vooruit, steekt de sympathieke Dewaele van wal. “Het is nu acht weken sinds mijn operatie en ik kan met veel plezier zeggen dat ik voor zit op schema. Het heeft natuurlijk nog even tijd nodig, maar de bedoeling is dat ik weer volledig klaar en fit ben om aan te sluiten bij de voorbereiding op volgend seizoen.” Voorlopig moet Dewaele dus toekijken vanuit de zetel of tribune, maar dat is niet altijd simpel.

Mentaal zwaar

“De afgelopen weken was het wel moeilijk om naar de wedstrijden van Standard te kijken, omdat het toch wel pijnlijk is en wringt dat ik zelf niet op het veld kan staan, zucht Dewaele. “Tijdens de week denk ik daar niet aan, omdat ik me volledig kan richten op mijn herstel, maar op matchdagen is het mentaal toch wat zwaarder. Het is wat vreemd om te zeggen, maar het is soms ‘tegen mijn goesting’ dat ik kijk, omdat ik het mis.” Desondanks zakt de 26-jarige Belg zondag met plezier af naar Sclessin voor de confrontatie tussen zijn huidige en voormalige werkgever.

Ik ben blij dat Kortrijk voorlopig op een veilige plek staat en hoop dat ze daar blijven

“Ik zal zeker aanwezig zijn!”, klinkt het. “Ik zal veel mensen van Kortrijk terugzien waarmee ik nog steeds goed contact heb, dus dat wordt een fijn terugzien. Qua spelers heb ik nog goed contact met Kristof D’Haene en Maxim Deman, maar ook Faïz Selemani en Felipe Avenatti hoor ik af en toe nog. Verder heb ik ook een hele goeie band met enkele leden van de medische staf, ik kijk er naar uit om bij te praten.”

Ook D’Haene sukkelt met blessureleed en dat is Dewaele niet ontgaan. “Dat was heel spijtig om te horen. Kristof is een klasbak die leeft voor het voetbal en er alles voor zou laten, dan is het enorm zuur dat hij pech heeft met zijn heup en ermee moet stoppen. Het is wel de verstandigste keuze die hij kon maken, als je elke dag met pijn moet leven en spelen is dat niet aangenaam leven. Er is nog een leven naast het voetbal, en daarom is het belangrijk dat hij aan zijn gezondheid denkt. Maar het wordt wel een groot gemis voor KVK, ze spelen een enorm goede voetballer kwijt.”

Collectief sterk

Zondag willen D’Haene & co dus een goede zaak doen bij Standard, Dewaele schat de kansen van zijn ex-ploeg in. “Ik verwacht persoonlijk een heel open match. Kortrijk zit in een situatie waar ze elk punt nodig hebben, dus ze willen bij ons minstens een gelijkspel pakken. Maar ook voor Standard is het van moeten, we hebben een goed oog op de top vier en kunnen zo met het oog op de play-offs een goede zaak doen. Beide ploegen zullen er dus vol voor willen gaan. Daarom zal het eerste halfuur misschien afwachten zijn van beide kanten, maar ik denk dat de match daarna zal openbreken en we veel kansen zullen zien.”

“Bij Kortrijk lopen er enkele spelers die op hun eentje het verschil kunnen maken. Dan denk ik vooral aan Selemani en Kadri met hun goede voeten, maar ook Felipe Avenatti kan met zijn sterke lichaam zeker een dreiging vormen voor ons.” Toch denkt Dewaele dat zijn huidige ploeg iets meer kwaliteit heeft en zondag aan het langste eind kan trekken.

“Het collectief zit bij ons heel goed dit seizoen. We verloren wel enkele technische spelers, maar we zetten dit seizoen vooral goede resultaten neer door de gezamenlijke teamprestaties. Dit Standard zet enorm veel druk en steekt veel passie in het spel. We blijven gaan en geven de tegenstander weinig ruimte. Als de fantastische twaalfde man dan nog eens achter ons staat, dan is het voor de bezoekende ploeg heel moeilijk om bij ons iets te komen rapen.”

Degradatiezorgen

Sinds zijn vertrek uit het Guldensporenstadion neemt Gilles Dewaele toch nog de tijd om zijn ex-ploeg te volgen. “Ik probeer zoveel mogelijk wedstrijden te volgen. Het is goed dat ze onder de nieuwe coach een andere drive te pakken hebben en terug beter voetballen. Ik ben blij dat ze voorlopig op een veilige plek staan en hoop ook dat ze daar blijven. Kortrijk is een ploeg die thuishoort in eerste klasse. Ik ben er zeker van dat ze de komende matchen nog veel punten zullen pakken om zich te redden, maar dit weekend zal het toch niets worden. (lacht) Ze moeten maar gaan winnen op Zulte Waregem, dat zou pas fantastisch zijn”, sluit de rechtsback af.

Zondag wordt het hoe dan ook een moeilijke opgave voor de Veekaa. De laatste keer dat KV Kortrijk de drie punten kon meenemen vanop Sclessin dateert al van 4 februari 2017. Toen deden Saadi (2x) en Chevalier de Luikenaren de das om in een 0-3 zege. Krijgen we zondag ook zo’n scenario?