Gezocht: een kwaliteitsinjectie

Als Essevee in 2023 het tij nog wil keren, moet er dringend kwaliteit gehaald worden. De WK-break bracht geen oplossingen, achterin kraakt het langs alle kanten. Ook aanvallend is Essevee onmondig. Tijd voor een analyse.

Als we puur naar de laatste wedstrijd kijken tegen STVV, kunnen we doelman Louis Bostyn niet al te veel verwijten. Vooral ex-speler van Essevee, Frank Boya, stelde hem een paar keer op de proef. De twee tegengoals, van Hayashi en Bruno, kunnen voorvallen. Als we dan even teruggaan in de tijd, heeft Bostyn wel boter op het hoofd. Zo liet hij in de absolute extra tijd een bal los tegen Eupen, waardoor Essevee een 5-4-zege weggaf en het moest stellen met één schamel puntje.

Wat wel in het voordeel pleit van de doelmannen, Bostyn én Bossut: als je bij momenten in een schietkraam staat, is het logisch dat je goals slikt. Met 42 tegendoelpunten is Zulte Waregem de slechtste leerling van de klas. Waar zullen we hier beginnen? Borja Lopez toonde vooral hoe het niet moet om je man te dekken. De Spanjaard zat bij het eerste tegendoelpunt aan de verkeerde kant, de buitenkant. Dat hij niet de meest wendbare speler is, dat wisten we al. Dat werd andermaal pijnlijk duidelijk op Stayen.

Dat Mbaye Leye al weken de voorkeur geeft aan youngster Lukas Willen is dan niet meer dan logisch. Jammer genoeg ligt hij in de lappenmand. Rechtsachter Ravy Tsouka brengt niet wat men ervan verwacht had. Tijdens de WK-break werd er gezocht naar defensieve stabiliteit. In STVV zagen we dat toch niet echt.

Middenveld en aanval

Een verdediging kan niet zonder een middenveld. Laat ons zeggen dat hier het schoentje wringt in aanvallend én defensief opzicht. Eens Essevee het balbezit veroverd heeft, is het dat véél te snel weer kwijt. Rommens blinkt steeds minder uit en dat heeft zo zijn redenen. De nummer zes, defensieve middenvelder voor de leken, Abdoulaye Sissako, voetbalt veel te wispelturig. Simpele inspeelpasses gaan verkeerd. Er is te weinig vertrouwen aan de bal.

Leye schoof Tambedou naar het middenveld, op papier zijn beste positie, maar dan moet je achteraan op zoek naar oplossingen. Als je voor je verdediging al onder druk komt te staan, heeft die defensie weinig in de pap te brokken. Een balvaste middenvelder die rust in de keet kan brengen, dat zou Essevee pas écht eens deugd doen.

En dan kan Rommens strooien met leuke passes. Jelle Vossen nog niet inzetbaar, Zinho Gano op halve kracht in STVV: dan wordt het echt moeilijk voor Zulte Waregem. Alieu Fadera heeft met zijn vier goals en vijf assists de beste statistieken, maar dit is hét bewijs dat cijfers niet alles zijn in voetbal. Te vaak en te gemakkelijk gaat hij liggen en lijdt hij balverlies. Jelle Vossen was al goed voor vijf goals.

Als de aanvalsleider er niet bij is, is Essevee onmondig op aanvallend gebied. Alioune Ndour was dan weer matchwinnaar tegen Deinze in de beker. Dat was tegen een opponent uit 1B, dat zegt veel. Op Stayen was de Senegalees quasi onzichtbaar. Chinoso Offor knokte telkens voor wat hij waard is, maar het is vaak zonder veel finesse.

Coach

Mbaye Leye probeert alles wat hij kan en roeit met de riemen die hij heeft. In 2023 – als hij de kans krijgt – moet het beter. Maar van een pony kun je ook geen racepaard maken. Het is tijd voor een kwaliteitsinjectie. Want ook de coach begint zijn geduld te verliezen. Anders word je niet naar de tribune gestuurd na een discussie met de ref tijdens de pauze. (Jochen Coorevits)