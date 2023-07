Gewezen topreferees komen samen in Brugge

Hotel Weinebrugge in Brugge was onlangs de place to be voor grote namen uit de scheidsrechterswereld. Ex-referee Willy Vandriessche had het initiatief genomen om zijn collega’s die in de hoogste voetbalklasse floten tussen 1987 en 2000 uit te nodigen voor een feestmaaltijd.

Aanwezig waren voorts de heren Ponnet, Goethals, Van Langenhove, Crucke, Costantin, Verbist, Vandevenne, Javaux, Allaerts, Gernay, Van Elshocht, Vandriessche, Bosschaerts, Vereecke en Vermeersch. Ook toenmalig voorzitter van de voetbalbond, Michel D’Hooghe, tekende present. Tijdens het aperitief buiten werden herinneringen opgehaald.

Herinneringen ophalen

Initiatiefnemer Willy Vandriessche. “Dit feest was drie jaar geleden voorzien maar viel toen in duigen wegens de coronapandemie. Op aandringen van een paar collega’s heb ik het initiatief genomen om vandaag dit evenement te organiseren. Het pleziert me dat ik zoveel scheidsrechters terugzie, al heb ik toch serieus wat werk in de voorbereidingen gestoken. Onze toenmalige voorzitter Michel D’Hooghe is ook aanwezig. Ook voor hem is het een enorme voldoening om hier tussen zijn voormalige referees te staan. Mijn eerste buitenlandse verplaatsing was met Alphonse Constantin. We hebben het er zopas nog over gehad. En zo komen talloze herinneringen naar boven. Trouwens, bijna alle collega’s ontvingen de medaille lid van verdienste van de voetbalbond. Nu al kreeg ik het verzoek om zeker door te gaan met dergelijke reünie: dit is zeker voor herhaling vatbaar.” (JPV)