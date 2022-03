Gent-coach Vanhaezebrouck trekt “zonder schrik” naar Club en gelooft in finaleplaats

AA Gent moet in het Jan Breydelstadion een 0-1 achterstand goedmaken wil het later op het jaar nog de finale van de Croky Cup spelen. In de Ghelamco Arena werd na de heenmatch van de halve finales gesproken over een ware hold-up van Club Brugge op het veld van de Buffalo’s. Blauw-wit trekt woensdag vol goede moed naar West-Vlaanderen. Trainer Hein Vanhaezebrouck gelooft nog in een finaleplaats.

“Wij hebben aan de competitiematch met Standard gelukkig geen blessures overgehouden. We trainen vandaag nog maar ik verwacht geen problemen meer in aanloop naar de bekerwedstrijd met Club Brugge.”

“Wij kenden in Luik wel wat geluk door het foutje van doelman Bodart. En gelukkig heeft de ref ingezien dat hij het niet al te juist had tijdens de fase met Vadis Odjidja en komt er geen langdurige schorsing”, stelde Vanhaezebrouck dinsdag op een persmoment.

Kolkend stadion

Op Sclessin waren er geen supporters, dat zal woensdag wel net iets anders zijn in het kolkende Jan Breydelstadion. “Wij geloven dat we alsnog kunnen doorstoten naar de finale. We hadden in een betere uitgangspositie moeten staan maar wij trekken nu met de kleinste achterstand naar Brugge. Het zal daar niet simpel zijn. Het publiek zal er wel achter staan en wij moeten twee keer scoren zonder een tegendoelpunt te slikken om ons te verzekeren van de kwalificatie.”

“Of het kan zijn dat we ‘all the way’ gaan en het pleit beslecht zal worden na strafschoppen. Wij gaan in het Jan Breydelstadion starten zonder schrik en uitgaan van ons eigen kunnen”, vervolgde Hein Vanhaezebrouck.

Club heeft zijn draai gevonden

Club Brugge lijkt zijn draai te hebben gevonden onder Alfred Schreuder en groeit naar zijn beste niveau. “Ik vind het zo raar dat sommige analisten eerst het geheel afbreken maar nu klaarstaan met tal van lofwoorden en halleluja schreeuwen. Ja, Brugge heeft progressie gemaakt. Dat is toch ergens logisch? Maar wij hebben Club in eigen huis al meermaals geklopt in het verleden. Dus waarom zou dat morgen niet kunnen? Dat het niet simpel zal worden is een ander gegeven”, stelt de coach.

De Oekraïner Roman Bezus mocht invallen tijdens de competitiematch met Standard en de tweede helft rondmaken. “Ik vond zijn invalbeurt niet goed, zeker niet in het begin. Maar dat is logisch na al die commotie die plaatsvindt in zijn thuisland Oekraïne. Hij wou absoluut de ploeg naar de zege helpen en uiteindelijk hebben we ook gewonnen in Luik.”

“Wij proberen zo veel mogelijk met hem te praten, hem te helpen waar nodig. Hij moet zijn verhaal kwijt kunnen. De oorlog blijft een hele bekommernis voor hem. Je kan je dat moeilijk voorstellen om in zo’n situatie te zitten. Wij proberen Roman zo goed mogelijk bij te staan en hem te troosten in deze moeilijke periode.”