Geen winnaar in topper tussen Club Brugge en Anderlecht

De kraker tussen aartsrivalen Club Brugge en Anderlecht kende geen winnaar. De Ketelaere bracht Club nochtans al vroeg op voorsprong en voor de rust lieten de Bruggelingen het na om de match in een definitieve plooi te leggen. In een zinderend slot kwam Anderlecht op voorsprong via Amuzu en Hoedt maar uiteindelijk zorgde een rake kopbal van Vanaken voor een puntendeling.

Eindelijk nog eens een topper zoals weleer. Beide ploegen kwamen met het nodige zelfvertrouwen aan de aftrap na vier opeenvolgende competitiezeges. Clement hield vast aan zijn elftal dat won op Leuven, met Vormer dus. Enkel de geblesseerde Nsoki ruimde plaats voor Mechele. Kompany heeft na een tijdje zoeken eindelijk zijn type-elftal gevonden.

Fluitconcert Refaelov

Ondanks de vurige aanmoedigingen, ook het uitvak was gevuld met Clubsupporters, was het wedstrijdbegin voor de Brusselaars. Al na vijf minuten had Verschaeren een gigantische mogelijkheid maar hij knalde te haastig over. Met één simpele lange bal doorheen het centrum werd de Brugse defensie te kijk gezet, niet de eerste keer al de laatste wedstrijden. Lior Refaelov was de bedrijvigste bezoeker in de openingsfase. Bij elke baltoets kreeg hij een striemend fluitconcert over zich heen, geen bedanking dus voor de geleverde prestaties.

Charles De Ketelaere scoorde de 1-0. © BELGA

De eerste deftige Brugse aanval leverde onmiddellijk een doelpunt op. Lang met zijn kenmerkend sluw steekpasje tot bij De Ketelaere, die de bal onder Van Crombrugge schoof. Anderlecht even van de kaart, het sein voor de thuisploeg om het initiatief over te nemen. Zowel Vanaken als Lang kregen nog een paar mogelijkheden om de score op te drijven. De Nederlander besefte wellicht dat de stembriefjes voor de Gouden Schoen binnenkort binnen moeten en besloot om de laatste twijfelaars ook nog te overtuigen.

Zinderend slot

Kompany probeerde het de tweede helft met twee nieuwe namen in de ploeg. Amuzu en Raman moesten voor meer gevaar zorgen want op de openingsminuten van de match na bracht Anderlecht gewoon te weinig. De inbreng van Raman rendeerde bijna onmiddellijk, Mignolet kon met het nodige geluk de 1-1 vermijden. Clement anticipeerde op de snelheid van Amuzu en bracht al snel Ricca in de plaats van Sobol.

Noa Lang © BELGA

De spektakelwaarde daalde drastisch in de tweede helft. Anderlecht ontbreekt het aan creativiteit centraal op het middenveld terwijl Club iets meer zekerheid inbouwde. Terwijl de minuten verstreken werd het Brugse elftal nerveuzer. Het blijft dit seizoen o zo moeilijk om een wedstrijd die ze in handen hebben op een volwassen manier uit te spelen. Amuzu kreeg van Mata en Hendry te veel ruimte rond de zestien en zijn plaatsbal in de zijnet bracht de stand op 1-1.

Amuzu bracht Anderlecht terug op gelijke hoogte met Club. © BELGA

Mignolet had een wereldredding nodig op een kopbal van Raman om de achterstand te vermijden. Tevergeefs, op de hoekschop die volgde kon Hoedt in twee tijden Mignolet van dichtbij verschalken. Wat een ommezwaai, maar het draaiboek kende nog een twist toen Vanaken een hoekschop kon binnenknikken. Zo vermeed Club Brugge een eerste thuisnederlaag van het seizoen en lacht leider Union in zijn vuistje.