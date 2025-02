Geen winnaar in Cercle Brugge-Westerlo (1-1)

Cercle Brugge en Westerlo hebben de 26e speeldag in de Jupiler Pro League zondagavond afgesloten met een 1-1-gelijkspel. Alan Minda (73.) wiste voor Cercle na rust de openingstreffer van Isa Sakamoto (26.) uit. In het klassement blijven de twee ploegen – ze hebben allebei 30 punten – in het degradatiemoeras. Westerlo heeft een overwinning meer en staat daarom twaalfde, net boven de streep van de Relegation Play-off. Cercle Brugge bevindt zich als dertiende net onder de lijn.

Cercle, met een bedrijvige Felipe Augusto vooraan, begon het best aan de partij in het Jan Breydelstadion. Het openingsdoelpunt viel echter aan de overkant. Frigan wroette zich doorheen de thuisdefensie en gaf mee met Yow. Die bracht de bal tot bij Sakamoto en de Japanner schoof de 0-1 binnen.

Cercle bleef zijn kans gaan en kreeg net voor rust de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker. Bayram tikte Magnée aan in de zestien en de bal ging op aangeven van de VAR op de stip. Felipe Augusto ging achter de bal staan, maar schoot zijn elfmeter centraal op Westerlo-doelman Jungdal.

Ook na de pauze deed de thuisploeg zijn best om terug in de wedstrijd te komen. Op het uur leek Cercle gelijk te komen. Jungdal hield op schitterende wijze een poging van Felipe Augusto tegen, maar had geen verhaal tegen de inzet van Agyekum. Zijn treffer werd echter afgekeurd vanwege voorafgaand buitenspel.

Zeventien minuten voor tijd kwam de verdiende gelijkmaker eindelijk dan toch op het bord. Invaller Minda vlamde de bal in de korte hoek, 1-1. In de slotfase ging het spel goed op en neer, maar een winnende treffer kwam er niet meer.

Eerder op de dag waren er overwinningen voor AA Gent (3-2 tegen Beerschot), KV Mechelen (0-1 bij Union) en Anderlecht (0-1 bij Charleroi).