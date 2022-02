Geen speelminuten voor Vormer: “Ruud speelde zijn rol als kapitein prachtig”

Club Brugge deed wat het moest doen. Het hield de drie punten thuis tegen Charleroi en ook de netten bleven schoon. Mats Rits was de matchwinnaar nadat hij beide treffers voor zijn rekening nam, maar ook doelman Mignolet moest zich een aantal keer onderscheiden.

Coach Schreuder was uiteraard opgetogen met de zege. “Ik ben heel blij met de overwinning tegen een goede ploeg. Charleroi staat verdiend waar ze horen te staan. In de eerste helft bezorgden ze ons in momenten wat problemen. Wij moeten de wedstrijd echter eerder beslissen en de 3-0 maken. Zij hebben vervolgens nog twee à drie heel goede kansen gehad. We hebben te veel weggegeven en dat is zonde. Bij momenten waren we te slordig, vooral op de rechterkant.”

Daarmee doelde de coach op Clinton Mata, die al een heel seizoen niet op zijn gebruikelijke niveau speelt. Mats Rits scoorde voor het eerst in blauw-zwarte kleuren twee treffers in een wedstrijd. “Mijn eerste doelpunt was de mooiste. De bal botste en ik pakte die met mijn linker”, aldus de matchwinnaar. “We wisten de resultaten van de rest, maar we moeten naar onszelf kijken. Union verloor nu punten, wij vorige week. Dit is een belangrijke overwinning.”

Complimenten

Wie geen deel uitmaakte van de ploeg was kapitein Ruud Vormer. Dennis Odoi kreeg de voorkeur op de zes en speelde een prima wedstrijd, dat vond ook zijn coach. “Hij geeft ons wat we nodig hebben op het middenveld: balans en agressiviteit. Dat zien we ook bij de eerste goal hoe we de bal winnen en een fantastische omschakelgoal maken. Maar ook Balanta, Vormer of Rits kunnen daar spelen. Concurrentie is goed voor ons. Er staan veel aanvallende spelers op het veld, dus we hebben balans nodig”, aldus trainer Schreuder, die ook met complimenten strooide naar zijn kapitein die nochtans geen seconde speelde. “Ruud was heel erg aanwezig voor de wedstrijd om de jongens op te peppen. Dat is ook wat je vraagt van een aanvoerder als hij niet speelt. Dat is zijn rol en dat heeft hij heel goed gedaan. Hij was deel van het team ook al heeft hij niet gespeeld, dat is prachtig om te zien. We hebben geen elf basisspelers, we hebben er veel meer.”

Benieuwd of Vormer zelf zo tevreden was zonder speelminuten…