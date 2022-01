Geen Spaanse stage voor KV Oostende na coronabesmettingen

Geen zonnige stage in La Manga, wel gezellig bibberen op de Schorre. Na acht coronabesmettingen moest KV Oostende noodgedwongen de winterstage in Zuid-Spanje annuleren. Positief is echter het transferhuiswerk, want coach Blessin mocht al drie nieuwe spelers verwelkomen. “Een ruimere kern maakt ons competitiever.”

’t Is koud en nat op De Schorre. En te denken dat KVO nu in La Mange onder een stralende zon had kunnen trainen. Zeven spelers en een staflid liepen corona op en de club besloot om de stage in Spanje te schrappen.

“Spijtig. Het doet altijd deugd om van omgeving te veranderen: een ander veld, op hotel, beter weer… Wat meer zonneschijn had ons allemaal deugd gedaan. We hebben nog even getwijfeld om met een kleinere groep naar Spanje te trekken, maar uiteindelijk besloten we toch alle twijfels de kop in te drukken en hier te blijven”, zegt coach Alexander Blessin. “Onze trainingsaanpak is ook gewijzigd. We kunnen bijvoorbeeld geen klassieke wedstrijdjes van elf tegen elf spelen. Wel belangrijk, de spelers vertonen geen (erge) symptomen en kunnen op zichzelf trainen.”

Drie nieuwkomers

De focus op training is duidelijk. En positief: KVO mocht deze week al drie nieuwe spelers verwelkomen. De Amerikaanse rechtsback Kyle Duncan (24), de Belgische flankspeler Alessandro Albanese (21) en de Japanse middenvelder Tatsuhiro Sakamoto (25) .“We hameren op structuur, hoe we in balverlies willen spelen. Kyle en Alessandro maken alvast een goeie indruk, nu moeten ze onze speelwijze gewoon worden”, vindt Blessin. “Sakamoto sluit, afhankelijk van zijn lange vlucht uit Japan, snel bij de groep aan. Japanners beschikken over een goede mentaliteit en vechtlust. Sakamoto moet ons snelheid in de omschakeling bieden en speelt ook volwassen. He fits our style.”

De Japanse fans hebben intussen KV Oostende gevonden op Twitter en Instagram: de sociale mediakanalen van de club hebben er sinds zijn aankondiging een paar duizend extra volgers bij.

Seraing voor blijven

“Het is goed – en nodig – dat er spelers bijkomen. Middenvelder Kenny Rocha en verdediger Steven Fortes zijn met Kaapverdië naar de Africa Cup en zijn we dus twee of drie weken kwijt. Daarom zoeken we zeker nog een centrale verdediger, en liefst ook een extra spits en doelman. We hebben een bredere kern nodig om competitief te blijven. Ik wil niet vergelijken met andere teams, maar als je in onze laatste competitiematch zag wie Racing Genk op de bank had zitten… We hebben meer opties nodig en het kan geen kwaad dat spelers onderling wat druk leggen. Ons voornaamste doel is en blijft om Seraing, de nummer 17, niet voor ons te laten komen.”

Club Brugge

Tot slot: Blessin werd hier en daar genoemd bij Club Brugge als opvolger van Philippe Clement. Maar intussen haalden de Bruggelingen Alfred Schreuder binnen. Blessin reageert er nuchter op. (lacht) “Je ziet me hier aan tafel in Oostende zitten, hé, en zij hebben een andere coach. Wat moet ik daar meer op antwoorden? Laat ons KVO nu maar naar veiligere oorden brengen.” (TVA)