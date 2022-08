Geen ruimte voor nieuwe Brugse misstap: “Willen absoluut winnen tegen Zulte Waregem”

Twee speeldagen is de nieuwe competitie ver en het is al van moeten vrijdagavond voor Club Brugge en hun coach Carl Hoefkens na een totale offday op Eupen vorige week. Blauw-zwart kende een erg bewogen week met uitgaande transfers voor De Ketelaere en Nsoki.

Een gevleide zege op de openingsspeeldag tegen Genk, gevolgd door een desastreuze wedstrijd op Eupen. Carl Hoefkens beseft dat er maar beter gewonnen kan worden van Zulte Waregem. “We hebben goed getraind deze week, ik ben zeer tevreden van het niveau op training. We willen absoluut winnen tegen Zulte Waregem.”

Na de nederlaag op Eupen gaf kapitein Hans Vanaken aan dat er een lijn ontbreekt in het spel. Heeft de coach dit als kritiek ervaren? “Absoluut niet. Als er een aantal spelers niet in de wedstrijd zitten, dan kun je het gevoel krijgen dat het niet loopt. Er waren meerdere redenen waarom we geen goede wedstrijd gespeeld hebben. Dat werd individueel besproken binnenskamers.”

“Voldoende gewapend achterin”

Een van die redenen was het optreden van Nsoki, meteen ook zijn laatste voor Club Brugge want de Franse verdediger tekende gisteren bij Hoffenheim. “Nsoki heeft veel potentieel en zo iemand zie je liever niet vertrekken. Maar het is een keuze van de club en van Nsoki zelf.” In de defensie, toch wel het zorgenkind dit seizoen, is de spoeling nu wel erg dun. Verrassend genoeg zei Hoefkens daarover: “We zijn niet op zoek naar versterkingen op dit moment, we zijn voldoende gewapend achterin.”

De Ketelaere

Ook over de transfer van De Ketelaere werd nog een laatste keer nagekaart. “Het is een dossier waar de drie partijen goed uitkomen. Club Brugge is ongelofelijk fier dat het een speler uit de eigen jeugdopleiding voor een recordbedrag kan verkopen. Ikzelf ben ook zeer fier, ik heb hem als coach van heel kortbij gevolgd en de speler is ook blij. Nu kunnen we dit afsluiten en werken aan de toekomst.”

Nusa, Buchanan en Rits out

Te beginnen dus met een West-Vlaams onderonsje tegen Zulte Waregem. Een partij die nog te vroeg komt voor Nusa en Buchanan, net zoals voor Rits die nog een tijdje out zal zijn. Veel plaats voor misstappen zijn er niet meer. Indien er niet gewonnen wordt, zou er al eens heel vroeg op het seizoen een kleine storm kunnen opkomen.