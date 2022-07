Geen ‘penaltygate’ na misser Larin: “Fitte Vanaken trapt altijd”

Heel veel spektakel op Jan Breydel voor de seizoensopener van de landskampioen. Defensief bedroevend voor de rust zonder ook echt kansen te creëren. Na de rust en na een achterstand rechtte Brugge wel zijn rug om uiteindelijk in blessuretijd met de zege te gaan lopen.

We keren even terug naar de absolute slotfase. Op aangeven van de VAR stapt Laforge naar het scherm en krijgt Brugge een strafschop. Hoewel Vanaken nog op het veld stond, was het Larin die zich achter de elfmeter zette… en vervolgens op de paal schoot. Skov Olsen was echter bij de pinken en trapte de rebound vanuit een schuine hoek knap binnen. Een nieuwe penaltygate? “Helemaal niet”, aldus coach Hoefkens.

“Hans kwam naar me om te vertellen dat hij niet meer kon trappen. Als Hans op het veld staat en fit is, dan trapt hij de penalty’s. Dat is een garantie. Ik heb Larin aangeduid omdat hij de penalty’s trapt bij Canada.”

“Resultaat telt”

Voor de rust was Brugge defensief nergens. Genk creëerde kans na kans en achterin had Mechele meer dan de handen vol met Dessers. “We waren niet super maar het is het resultaat dat telt”, liet de verdediger optekenen.

“Vandaag hadden we een beetje geluk want Genk had een paar grote kansen. We moeten onze lessen trekken uit vandaag en beter worden om geleidelijk aan opnieuw die machine te worden die goed voetbal brengt.”

“Mentaliteit cruciaal”

Bezoekend coach Wouter Vrancken had het erg moeilijk met de nederlaag: “De ontgoocheling is groot. Er waren heel wat open kansen voor ons. Ik denk dat iedereen het erover eens is dat we hier niet verdienen te verliezen. Als er iemand moest winnen, dan was dat wij.”

Thuiscoach Hoefkens beaamde de zwakke eerste helft. “We hadden een heel moeilijke eerste helft waarin we de vrije man niet konden vinden in het middenveld. We maakten te veel verkeerde keuzes en moesten soms iets sneller voor de lange bal gekozen hebben. Dat we uiteindelijk toch nog de winst uit de brand slepen maakt me uitermate tevreden. Onze mentaliteit was cruciaal.”