Geen misstappen meer mogelijk voor Club Brugge: “Duidelijk dat we moeten winnen op Seraing”

Enkel een klinkende zege op Seraing kan Club Brugge helpen om de bekerkater van tegen AA Gent weg te spoelen. De landskampioen wou op alle fronten meestrijden maar heeft begin maart enkel nog de competitie over. “Het is duidelijk dat we moeten winnen op Seraing”, weet ook coach Schreuder.

Een zware 0-3 tegen AA Gent, de tweede thuisnederlaag overigens tegen de Buffalo’s in een maand tijd. Neen, veel lachende gezichten vielen er niet te tellen op het Belfius Basecamp de laatste dagen. “Het zit nog steeds in ons achterhoofd, we zijn met zijn allen heel teleurgesteld”, beaamde Schreuder. “Maar we moeten snel kijken naar de volgende wedstrijd, die tegen Seraing. Het is nooit heel gemakkelijk maar we moeten klaar zijn voor de competitie. Ik verwacht een reactie van mijn ploeg, daar heb ik ook alle vertrouwen in.”

Geen extra druk

Geen Europese overwintering en ook geen bekerfinale. Enkel een derde opeenvolgende titel kan het seizoen nog enigszins kleur geven. Extra druk dus op de ketel voor Schreuder? “Druk is er altijd bij Club Brugge, maar ook bij Antwerp, Anderlecht en Gent. Dat zijn allemaal grote clubs die voor het kampioenschap willen spelen, zo is dat ook bij ons.” Zaterdagavond wacht Seraing, een ploeg die vorige week op Zulte Waregem wellicht hun laatste kans verspeelden om zich rechtstreeks te kunnen redden. “Een grote of een kleine club telt niet, we weten dat het een lastige uitwedstrijd is. Ook voor andere ploegen, kijk maar naar Antwerp. Vorige week speelde Seraing prima tegen Zulte Waregem. Uiteindelijk is het duidelijk dat we daar moeten winnen. Als we spelen zoals we de laatste weken doen, heb ik er alle vertrouwen in.”

Fitte De Ketelaere?

Met of zonder De Ketelaere? Tegen Gent zat hij in de selectie maar kwam hij uiteindelijk niet aan spelen toe. “Het gaat elke dag beter met hem. Op het laatste moment heeft hij zelf beslist om niet te spelen tegen Gent. Het is niet zo evident met een blessure, hij moet zelf het vertrouwen hebben. Gisteren en vandaag trainde hij volledig mee, we zijn dus weer een stap verder. Of hij fit genoeg is om te starten moeten we zaterdag zelf bekijken.”

Met enkel nog de titel om voor te spelen, lijkt het erg duidelijk dat De Ketelaere morgen aan de aftrap komt. Brugge kan zich geen misstappen meer permitteren in de laatste rechte lijn richting de play-offs.