Geen beterschap voor Essevee: 2-0 verlies in Westerlo

Essevee heeft het tij niet kunnen keren. Op Westerlo verloren de Boeren met 2-0 na goals van Chadli en Foster. Zulte Waregem toonde wel goede intenties, maar kansen afmaken blijft een pijnpunt. Leye en zijn troepen moeten hopen op beterschap tegen OH Leuven.

Zulte Waregem had heel wat werk voor de boeg in de interlandbreak, gezien het alleen op de laatste plaats was komen te staan. “Het heeft geen zin om te stoppen met coach Mbaye Leye”, zei CEO Eddy Cordier in de media.

Zo stond de Senegalees in de dug-out voor de uitwedstrijd tegen Westerlo. Hij voerde drie wijzigingen door. Lopez was geblesseerd, Ramirez was geschorst en Ciranni zat op de bank. Hun vervangers waren Derijck, Vossen en youngster Willen. “We hebben een ijverige werkweek achter de rug”, zei Mbaye Leye voor de aftrap.

“Hopelijk draait het nu een keer in ons voordeel uit.” Aan de overkant was ex-Essevee-speler Vetokele er niet bij, hij was gekwetst. Westerlo was immers in de winning mood na een zes op zes tegen Anderlecht en Charleroi.

De eerste kans was voor de bezoekers. Ndour bracht hard voor, niemand kon binnen tikken. Kort daarna bereikte Fadera Vossen, de ervaren spits zag Bolat nog gepast ingrijpen. Maar na negen minuten was het alweer raak aan de overkant. Gümüskaya kon voorbrengen, Akbunar kopte door en Chadli knikte binnen, Bossut was kansloos. Een paar tellen later kon Bossut met een voetveeg Chadli van de 2-0 houden.

Na veertien minuten greep Mbaye Leye al in, Tambedou ging naar de kant. Miroshi was zijn vervanger. Fadera kwam dan in een kansrijke positie, maar maakte de verkeerde beslissing om een voorzet te trappen. Op het halfuur kwam diezelfde Fadera goed weg na een veel te wilde tackle op Foster: geel. Na een leuke actie tussen Rommens en Sissako besloot die eerste te wild over. Daar zat meer in. Fadera kroop nog een tweede keer door het oog van de naald. Na een onnodig duwtje ontsnapte hij aan een tweede geel karton.

Geen beterschap

Essevee keek na amper twee minuten tegen een dubbele achterstand aan. Madsen kon voorzetten, Foster kopte overhoeks binnen. Mbaye Leye greep nogmaals in met een dubbele wissel. Tsouka en Sissako gingen naar de zijlijn, Offor en Ciranni waren hun vervangers. Sissako ging tekeer toen hij aankwam in de dug-out, Leye ging hem sussen.

Derijck keek dan tegen een gele kaart aan na hangen aan Foster. Logisch, maar assistent-coach Patrick Asselman was gefrustreerd en werd met rood naar de tribune gestuurd. Zulte Waregem leefde nog via een harde knal van Miroshi, Bolat dook prima naar de hoek.

Vossen raakte nog de onderkant van de lat, zijn verdienstelijke poging verdiende beter. Essevee onderging het lot van een rode lantaarn, het zat niet mee. Nene liet het nog na om de 3-0 op het scorebord te zetten.

(JC)