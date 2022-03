Geen bekerfinale voor Club Brugge na pijnlijke thuisnederlaag tegen Gent

Kampioen worden, dat is het enige wat Club Brugge dit seizoen nog rest na een ontluisterende bekeravond op Jan Breydel. AA Gent kwam met 0-3 winnen en veegde zo de nederlaag in de heenwedstrijd van de tabellen. De droom van een Brugse dubbel mag zo alweer voor een jaartje in de kast.

Als het goed gaat, heb je geen redenen om te wisselen. Een boutade die geldt in de liefde maar evenzeer in de voetballerij. Schreuder startte dan ook met dezelfde elf die zondag indruk maakten tegen Antwerp. Met De Ketelaere op de bank dus, niet onlogisch nadat hij een aantal dagen niet op het trainingsveld stond met een schouderblessure én corona. Adamyan verdiende overigens een nieuwe basisplaats na zijn puike prestatie tegen The Great Old.

Knuffel voor Sobol

De toeschouwers hadden nog maar net hun zitplaats gevonden of de goal voorsprong uit de heenwedstrijd was al uitgewist. Odjidja, afgelopen weekend nog uitgesloten, nam een afvallende bal op de slof en die verdween via Nsoki voorbij Mignolet. De reactie van Club kwam tamelijk snel, een schot van de vrijstaande Adamyan was te centraal om Roef te verontrusten. De thuisploeg drong hun spel op, Gent plooide terug maar gaf al bij al weinig weg. Mooi moment overigens langs de zijlijn. Een innige knuffel tussen Sobol en Bezus, landgenoten verenigd in wanhoop.

Efficiënte Buffalo’s

In de heenwedstrijd miste Gent een karrenvracht aan kansen maar dit keer waren de Buffalo’s dodelijk efficiënt. Niet ver voor rust knalde Castro-Montes Gent virtueel de finale in met een zwiepbal over Mignolet. Depoitre kon nog voor de koffiepauze het licht helemaal uitdoen maar hij kopte op de paal. Een levenslijn voor blauw-zwart, aangezien de uitdoelpunten niet langer doorslaggevend zijn bij een gelijke score. Die levenslijn kon echter snel de vuilbak in. Odoi mocht na een slaande beweging met een tweede gele kaart gaan douchen en een fase later kopte Depoitre wel raak. 0-3, dat beloofde nog een pijnlijk laatste half uur te worden. Met de moed der wanhoop gooide Schreuder er een driedubbele wissel tegenaan, de keuze voor Dost etaleerde de onmacht die Schreuder langs de zijlijn voelde. Al het goede van zondag tegen Antwerp in drie dagen tijd volledig terug naar af. Vooral verontrustend was het gebrek aan veerkracht na de tegentreffers. Er kan maar beter gewonnen worden op Seraing zaterdag…