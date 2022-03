Gano kiest voor Guinee-Bissau

Zulte Waregem is een international rijker, want Zinho Gano is zopas opgeroepen voor het nationale elftal van Guinee-Bissau. De spits kwam uit voor diverse Belgische jeugdelftallen, maar kiest nu resoluut voor een internationale carrière.

Gano, geboren in Antwerpen, zette zelf nog nooit een voet op de grond in Guinee-Bissau. Via zijn vader heeft hij een link met het Afrikaanse land. Baciro Candé, de bondscoach van Guinee-Bissau, zag de goede vorm van Gano bij Zulte Waregem. De spits was dit seizoen goed voor vijftien doelpunten in 29 wedstrijden. De eerste minister hielp mee om zijn paspoort in orde te brengen en Gano vrij te stellen van zijn legerdienst.

Het land van Gano eindigde afgelopen winter laatste in groep D van de Afrika Cup. Het verloor tegen Egypte en Nigeria. Guinee-Bissau staat bezet de 113ste plaats op de FIFA-ranking. Eind maart mag Gano mee op stage naar Portugal. Daar kan hij zijn debuut maken in een van de twee oefenwedstrijden die op het programma staan.