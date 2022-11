Frustraties bij Hoefkens na goedkope strafschop: “In geen 100 jaar penalty”

Club Brugge had gehoopt om met een referentiematch tegen concurrent Antwerp de sluimerende vraagtekens weg te spelen. Tot de 75ste minuut leek dit te lukken maar in een paar dolle minuten kwam Antwerp terug van een 2-0 achterstand. Andermaal een frustrerende middag op Jan Breydel.

Nee, met een goed gevoel gaat de landskampioen de WK-break niet in. Op een haar na uitgeschakeld in de Beker door een amateurclub en in de competitie slechts vijf op twaalf. Bovendien gooide het in die vier competitiewedstrijden drie keer een dubbele voorsprong weg. “Het zijn moeizame weken”, besefte ook coach Carl Hoefkens.

“Maar ik zag wel een ploeg op het veld die enorm veel zin had om zich te tonen. We komen 2-0 voor en dan zit je op rozen. Zij spelen alles of niks en hun eerste goal valt op een omschakelingsmoment van ons. Dan komt het moment waarop de scheids zich in Club Brugge wil tonen en niet gecorrigeerd wordt door de VAR. Heel frustrerend om te zien.”

Hoefkens doelde op de strafschop na een erg lichte fout van Mechele. Zijn collega Van Bommel over die fase: “Ik heb de fase nog niet terug bekeken maar ik hoorde wel dat er zware twijfel was.” Hoefkens sprak minder omfloerst: “Het was in geen 100 jaar penalty.”

Held en antiheld Mechele

Brandon Mechele was de man die de fout beging. Zo werd de West-Vlaming een klein beetje de antiheld in zijn 350ste wedstrijd voor Blauw-Zwart. In de eerste helft opende hij nochtans de score met een prima kopbal maar na de partij verdween dat allemaal op de achtergrond.

Ook hij ging helemaal niet akkoord met de beslissing van de scheids. “Het is een penalty die geen penalty is. Er is wel contact maar er is zoveel contact in de zestien. Het is typerend voor de periode waarin we zitten maar er is nog altijd de VAR om de scheids terug te roepen. Ik weet niet wat ze aan het doen waren in Tubize maar alleszins niet naar de match aan het kijken.”

Het eerste deel van het seizoen zit erop en de spelers krijgen nu tien dagen vrijaf van hun coach. “Het is ongelofelijk zwaar geweest met zeer veel wedstrijden op korte tijd. Het is belangrijk om nu even niet aan voetbal te denken en met een fris kopje terug te keren.”

