Frederik D’Hollander predikt rust aan de vooravond van cruciaal duel: “Er zal van buitenaf al genoeg druk zijn, dan moeten we er niet nog zelf extra gaan creëren”

In Eupen omzeilde Zulte Waregem een eerste klip, maar ook zondag tegen Cercle Brugge moet er gewonnen worden, wil Essevee volgend seizoen in 1A spelen. Ondanks de enorme belangen, is er van degradatiestress in Waregem vooralsnog geen sprake. “Ik ben heel blij om de positieve vibe die hier heerst”, aldus Frederik D’Hollander.

Voor de tweede week op rij stond er vrijdagmorgen een ‘ontbijtpersconferentie’ op het programma in het oefencomplex van Zulte Waregem. Vorige week omdat de wekelijkse persbabbel uitzonderlijk ‘s ochtends vroeg georganiseerd werd, nu uit bijgeloof, aangezien het vorige week ‘geholpen’ heeft voor een zege in Eupen. Een collega had zelfs speciaal dezelfde trui als toen aangetrokken, onder het motto alle beetjes helpen. Maar of D’Hollander echt bijgelovig is? “Allesbehalve! Integendeel zelfs.”

Je moet het hem nageven: Frederik D’Hollander nam enkele weken geleden in dramatische omstandigheden over bij Zulte Waregem, maar presenteert zich sindsdien keurig en als een baken van rust. Ook al beseft hij dat het zondag tegen Cercle Brugge erop of eronder wordt. “Maar er zal van buiten uit al genoeg druk zijn, dus het heeft geen zin om er ook nog van binnen uit te gaan creëren”, klinkt D’Hollander nuchter. “Die rust merk je ook binnen de spelersgroep. De mensen die deze week langskwamen op de club gaven dat ook aan: er hangt hier een positieve vibe. En daar ben ik heel blij om.”

Geen plezierweek

Dat wil evenwel niet zeggen dat de focus niet aanwezig is. “Het is niet dat we hier een plezierweekje hadden, hé. Er is al heel hard gewerkt om die wedstrijd tegen Cercle Brugge voor te bereiden, want we weten dat we nog niets in handen hebben”, gaat D’Hollander verder. Al kan de trainer niet ontkennen dat de zege tegen Eupen wel voor een ontlading zorgde. “Dat is niet meer dan logisch. Ik heb na de match ook meteen aan mijn spelersgroep gezegd dat ze de rest van het weekend vollebak van die overwinning moesten genieten. Maar ik zei er ook wel bij dat de focus vanaf maandag voor de volle honderd procent op die match tegen Cercle kwam te liggen.”

D’Hollander is dan ook op zijn hoede voor de vereniging. “Met die strijd om de top acht, hebben ze evengoed nog veel om voor te spelen. Elke ploeg heeft ook een bepaalde eigenheid en Cercle heeft er net eentje die het voor ons wat moeilijker maakt om die match voor te bereiden. Sowieso is het een ploeg die met veel intensiteit speelt, en dat zal zondag niet anders zijn. Maar wij zullen zeker en vast klaar zijn. We zullen weten wat we moeten doen in balbezit en balverlies. Het is uiteindelijk simpel: we moeten er gewoon vol voor gaan en winnen.”

Mensen warm gemaakt

De laatste weken geven de Essevee-burger ook weer moed. “We hebben wel het gevoel dat het de laatste weken goed staat en dat er stap voor stap beter gaat”, merkt ook D’Hollander op. “We hebben echt wel het gevoel dat er progressie is, alleen is het nu wel vrij kort dag natuurlijk.” Aan de steun van de fans zal het zondag alleszins niet liggen. Nooit eerder zal de Elindus Arena immers zo vol gezeten hebben. “Maar ik heb daar niet per se over gesproken met de spelersgroep”, aldus D’Hollander. “Ze zullen dat zelf ook wel weten. Zo’n zaken moet ik niet meegeven. Maar het is wel echt ongelofelijk hoe het leeft. Ik ben zelf van Waregem, ik ken veel mensen en het is echt gek hoe mensen via allerlei wegen nog aan tickets proberen te geraken. Dat vind ik mooi. En als het zondag goed afloopt, hebben we iets heel moois gecreëerd waar we de volgende jaren nog de vruchten van kunnen plukken. We hebben de mensen opnieuw warm kunnen maken voor deze club. Het allerbelangrijkste is nu evenwel dat we dit verhaal een mooi einde geven.”