Francky Dury over de matige competitiestart van KV Oostende, KV Kortrijk, Zulte Waregem en Cercle Brugge: “Snel keren? Het kan ook traag niét veranderen”

Het seizoen is nog lang en de transfermarkt is nog open, maar toch: na vijf speeldagen telt KV Oostende maar drie punten meer dan de laatste en staan KV Kortrijk, Zulte Waregem en Cercle Brugge maar één puntje meer voor. Wordt er niet gezegd dat je goed moet starten om een rustig seizoen te kennen? Ervaringsdeskundige Francky Dury schat de toestand in. “Eén of twee ploegen van bij ons komen in aanmerking voor degradatie.”

Joseph Allijns, oud-voorzitter van KV Kortrijk, merkte het voor het seizoen in deze krant al op: nu er drie dalers zijn, is het niet onwaarschijnlijk dat de West-Vlaamse ploegen elkaar de duivel zullen aandoen. De stand na vijf speeldagen spreekt hem alvast niet tegen. En morgen staan er in Cercle-Essevee alvast twee West-Vlaamse ploegen tegenover elkaar.

“Als ik nu de rangschikking bekijk, dan denk ik dat er in het oosten van het land één ploeg zal degraderen en dat er daar ook in westen van het land één of twee ploegen voor in aanmerking komen”, zegt Francky Dury, ex-coach van Zulte Waregem. “Dat er dit seizoen drie degraderen en er een vierde barrages moet spelen, zal voor stress zorgen. Je ziet nu al dat die ploegen een beetje zenuwachtig spelen.”

“Ik maakte het vorig seizoen ook mee: je voelt die zenuwachtigheid en dat leidt tot negativiteit. Dat maakt het verschil tussen succesmanagement en crisismanagement. Als je vaak wint, kom je ’s ochtends op de club aan, voel je je goed, pak je elkaar eens vast en ga je nieuwe zaken uitproberen. Kom je na alweer een nederlaag op de club aan, dan ben je beschaamd. Je bent ontgoocheld en denkt: wiens schuld is het? Dan ga je niet knuffelen, want je hebt geen goed gevoel. Je bent ook niet klaar om nieuwe zaken in te studeren, want je moet back to basics.”

“Dat zal de komende weken het probleem zijn: het gevoel, het klimaat op de club, in de groep, bij de directie en de supporters. Het is een vervelende situatie die voor veel negatieve stress zorgt. Wie daar het best mee om kan en misschien ook wat geluk kent om enkele keren na elkaar te winnen, kan eruit geraken.”

KV OOSTENDE: 11de, 6 op 15

“Mocht Makhtar Gueye vertrekken, zou dat een aderlating zijn”, aldus Dury. (foto Belga) © DAVID CATRY BELGA

“Yves (Vanderhaeghe, red.) nam het vorig seizoen over van Blessin en deed het goed. Hij stak er een stukje stabiliteit in en bracht meer realisme: niet altijd pressen, maar pressen op het goeie moment. Zo zijn ze toch nog uit de degradatiestrijd geraakt. Ik denk dat Oostende eens de transferperiode gedaan is nog kan verbeteren. Mocht Gueye vertrekken, dan zou dat wel een aderlating zijn, vind ik. Maar ik denk ook dat eens de rust in de tent teruggekeerd is, Oostende met Yves weer aan stabiliteit zal winnen.”

KV KORTRIJK: 13de, 4 op 15

Felipe Avenatti verloor nipt met KVK op Club vorig weekend. (foto Belga) © BRUNO FAHY BELGA

“Ik verwacht dat Kortrijk nog wel enkele transfers zal doen. Het is een club die elk jaar superlang wacht en dat vind ik niet goed. Want je bent bij het sluiten van de transferperiode al zes weken bezig en om dan zoals een topclub nog een remonte in te zetten, dat is niet evident. Er was tot nu toe veel onduidelijkheid. De blessure van Gueye, de miserie met Radovanovic, Selemani die naar Genk of naar Standard ging vertrekken… En nu de komst van Lamkel Ze: iemand met een handleiding van wie ze zich in de groep waarschijnlijk afvragen: is dat wel de man die we nodig hebben? Misschien kwam Kortrijk ook door de komst van Avenatti terug van Club met een goed gevoel, maar thuis tegen Standard staat het toch weer onder druk.”

Onzekerheid mag niet leiden tot negativiteit

ZULTE WAREGEM: 15de, 4 op 15

Jean-Luc Dompé. “Hem vervangen is niet simpel”, vertelt Dury. (foto Belga) © KURT DESPLENTER BELGA

“Het is een beetje hetzelfde als vorig jaar en het zal niet zo eenvoudig zijn om dat in één, twee, drie om te keren. Het is leuk als je tegen Antwerp goed speelt en op Club zelfs een punt pakt, maar het is in andere matchen dat het zal moeten gebeuren. En toch alweer negen doelpunten geslikt. Dat is een teamverhaal, dat zie ik overal. Vorig seizoen stond mijn verdediging constant onder druk en slikten we ongelooflijk veel goals, maar dat heeft ook te maken met een gebrek aan balvastheid op het middenveld. Dat is een element dat onderschat wordt in het voetbal, met de diepe runs en de beweeglijkheid voor de bal. En Dompé vervangen, iemand die voor assists en doelpunten zorgde, is ook niet simpel.”

CERCLE BRUGGE: 16de, 4 op 15

Cercle zag dit seizoen keeper Thomas Didillon vertrekken. (foto Belga) © JASPER JACOBS BELGA

“Cercle draaide vorig jaar voor een groot deel op de klasse van Matondo en op het pressingsysteem met enkele goeie lopers die hun werk door hem afgemaakt zagen. Nu hij weg is, zie je dat ze nog maar twee keer scoorden. Ze lopen nog altijd hard, maar missen de klasse om het verschil te maken. Als de inspanningen van die jongens niet meer tot succes leiden, bestaat het gevaar dat ze naar elkaars statistieken beginnen kijken om te zien wie er hoeveel meters loopt… En niet vergeten: vorig seizoen was er met Didillon ook een keeper die in moeilijke omstandigheden wel eens de deur kon dichthouden.”

CONCLUSIE

“Het zal er voor iedere club op aankomen de juiste analyse te maken, zodat er stabiliteit en rust terugkeert en je weer de goeie stress kunt oppakken en resultaten kunt neerzetten. Dat kan met of zonder extra transfers zijn, door op het mentale en het karakteriële in te spelen of aan de hand van een systeemverandering. Twee jaar geleden zaten wij na tien wedstrijden ook in de problemen. Ik gooide het systeem toen helemaal om en met dezelfde spelers deden we een geweldige remonte. Het kan dus snel veranderen. Maar ik weet ook: het kan soms ook traag niet veranderen… Mijn grote boodschap is: onzekerheid mag niet leiden tot negativiteit.”