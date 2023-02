Francky Dury blikt vooruit naar ‘levensbelangrijke’ Vlasico: “Je moet er niet aan twijfelen: Kortrijk gaat zich redden”

Vrijdagavond is het weer Essevee tegen de Veekaa, de kleurrijke Zuid-West-Vlaamse derby die zich dit seizoen onderaan de rangschikking afspeelt en in deze fase van de competitie ontzettend belangrijk is voor de toekomst van beide clubs. “Kortrijk zal met meer vertrouwen aan de aftrap komen, terwijl Zulte Waregem gehavend is en onder zware druk staat”, zegt Francky Dury, Zuid-West-Vlaamse oud-strijder van vele Vlasico’s.

De situatie is duidelijk: na 26 van de 34 speeldagen staat Zulte Waregem met 22 punten nog altijd op een degradatieplaats (16de). Het telt drie punten minder dan Eupen (15de) en vier minder dan KV Kortrijk (14de). In de laatste twee wedstrijden kwam het niet verder dan een gelijkspel tegen KV Oostende (17de met twee punten minder) en tegen Seraing (18de met drie punten minder). Terwijl KV Kortrijk na twee sterke prestaties won op Standard en gelijkspeelde tegen Anderlecht.

“Zowel tegen Oostende als tegen Seraing zag ik hetzelfde: je komt 1-0 voor, hebt de wedstrijd onder controle, neemt geen initiatief om de 2-0 te maken en pakt uiteindelijk te gemakkelijk nog een late gelijkmaker”, zegt Francky Dury, die twintig jaar coach is geweest van Zulte Waregem. “Sinds Vormer uitgevallen is (met een sleutelbeenbreuk, red.) zie ik weer te veel het voetbal van voor Nieuwjaar. Vormer straalt passie uit, wil om te winnen én voetbalbrains, en zo zie ik er geen tweede in de kern. Zijn afwezigheid is een enorme handicap. Dat vrijdag met Brüls en Rommens twee andere middenvelders geschorst zijn, is natuurlijk ook geen goed nieuws.”

“Kortrijk slikte tegen Anderlecht ook wel een late gelijkmaker, maar door een misverstand tussen twee mannen die goed in de wedstrijd zaten – D’haene en Vandenberghe – en niet omdat het zijn tegenstander in de wedstrijd liet komen. Dat is het verschil.”

Ga je vrijdagavond kijken?

“Natuurlijk.”

In het stadion?

“Neen. Nu de resultaten minder goed zijn, wil ik dat niet doen. Al toen ik in Waregem vertrok (eind 2021, red.) had ik mij voorgenomen om niet de man te zijn die daar iedere wedstrijd en iedere training gaat controleren hoe ze het doen. Ik vind dat de mensen er de volledige vrijheid moeten hebben om zich voor te bereiden en te zoeken naar oplossingen.”

Hoe is je relatie nu met Zulte Waregem?

“Ik heb nog altijd heel veel contact met de eigenaar, Tony Beeuwsaert. Met de anderen is het natuurlijk gemakkelijker om contact te zoeken als het goed gaat, want in de huidige omstandigheden komt altijd de onvermijdelijke vraag: Wat zou jij doen, wat moet er gebeuren?”

Wat zou jij doen, wat moet er gebeuren?

“Echt waar: ik zou het niet weten. Daar zijn geen wonderoplossingen voor. Je moet gewoon het team klaar krijgen en er iedere wedstrijd vol tegenaan gaan. Maar zonder de geblesseerde Vormer en de geschorste Brüls en Rommens weet ik niet met welk middenveld ze het tegen Kortrijk zullen doen. Toen de scheids in Seraing een tweede geel trok voor Brüls was mijn reactie: ‘Zeg dat het niet waar is!’ Je had daarop kunnen anticiperen door hem te vervangen, ook omdat hij de dag ervoor niet getraind had, maar op dat moment is het te laat hé. Ik weet niet hoe Leye dat gaat oplossen. Sissako zal zeker spelen en misschien zal hij Vossen of Fadera wat achteruit trekken, maar al de rest is een beetje gokken. Want dit is een situatie die zich dit jaar nog niet voordeed.”

In de heenronde ging Zulte Waregem met 1-3 winnen in Kortrijk, toen uiteraard ook zonder de wintertransfers Vormer en Brüls.

“Dankzij een goeie tweede helft, inderdaad. Ik was aanwezig op die wedstrijd en ik was verrast omdat Kortrijk onder Custovic net Antwerp had geklopt. Maar tegen Zulte Waregem ontgoochelden ze mij.”

Het was de avond van de grote comeback van Gano, nadat hij bijna drie maanden eerder uit de A-kern was gezet.

“Ja, hij komt in, Zulte Waregem krijgt een strafschop en uitgerekend hij zet hem om. Dan denk je toch: als hij zo belangrijk is, waarom duurde het dan zo lang alvorens hij weer in de A-kern werd toegelaten?”

“In het verhaal van Gano leidde koppigheid tot dommigheid.” © BELGA

Hij liep in de zomer wat gepikeerd rond, omdat hij van zijn makelaar vernomen had dat Leye niet op hem rekende, vertelde hij in deze krant, en hij zou op een bepaald moment de controle verloren zijn en neus aan neus met hem zijn gaan staan.

“Wat er toen ook gebeurd is: je moet dat oplossen. Iedereen heeft zijn karakter en zijn bevliegingen, maar wat ik onthoud, is dat de club er geen voordeel mee gedaan heeft. In dit verhaal heeft koppigheid geleid tot dommigheid, vind ik. Van mij mag je die beslissing nemen om hem in de B-kern te duwen, maar dan moet je tonen dat je hem niet nodig hebt. Nu is dat geen juiste beslissing gebleken.”

Ik kijk er enorm naar uit. Hopelijk wordt het niet de laatste Vlasico

Kortrijk is dan weer al aan zijn derde coach toe.

“Dat is een beetje logica. Al kan ik mij totaal vinden in wat Zulte Waregem in januari gedaan heeft: de coach behouden en je team versterken met Vormer en Brüls.”

Na het ontslag van Belhocine circuleerde er op sociale media een bericht dat je gesignaleerd was in het Parkhotel in Kortrijk en de nieuwe coach van KVK zou worden. Wat is er toen precies gebeurd?

“Het was een maandagmiddag en ik was aan het fietsen. In Schuiferskapelle zat ik in een omleiding en terwijl ik op mijn app aan het kijken was hoe ik erdoor zou kunnen geraken, zag ik dat een vriend mij een foto gestuurd had waarop ik een shirt van Zulte Waregem droeg met het embleem van Kortrijk erop. Ik dacht: wat gebeurt er? ‘s Anderendaags werd ik ’s ochtends gebeld door een makelaar met de vraag of mij dat interesseerde. Ik heb hem geantwoord: ‘Dit kan ik niet maken. Ik ben twintig jaar trainer geweest in Waregem, ethisch vind ik dat niet verantwoord.’ Ik moest ’s namiddags naar Waregem Koerse, als ereburger van Waregem was ik geïnviteerd door het stadsbestuur, en ik zei tegen die makelaar: ‘Als ze horen dat ik met Kortrijk bezig ben, gaan ze mij onder de paarden smijten’.”

Derde keer, goede keer, lijkt het intussen bij Kortrijk.

“Ja, Storck heeft goed overgenomen. Hij is er een keer met de bulldozer doorgegaan, heeft enkele zware beslissingen genomen en een goeie organisatie neergezet. Er is een totale verandering in vergelijking met het einde van Custovic.”

Zijn eerste ingreep was: Lamkel Ze naar huis sturen.

“Dat was zijn beste beslissing. Lamkel Ze en degradatievoetbal, dat matcht niet. Die haal je niet binnen om je te redden. Tegen Antwerp verraste hij mij met uitdagend resultaatvoetbal, maar daarna is het nooit meer goed geweest.

Het probleem met dergelijke individuen is dat ze altijd in de picture moeten staan; en als je verliest, is er geen aandacht en zeggen ze: Het ligt niet aan mij. In de heenwedstrijd tegen Zulte Waregem is hij puur de individuele toer opgegaan.”

Storck liet ook Vandenberghe debuteren, iemand die als belofte van Zulte Waregem nog onder jouw leiding met de A-kern heeft meegetraind.

“Inderdaad. Bij Deinze toonde Tom de voorbije jaren al dat hij een doelman voor eerste is: betrouwbaar, sterk, voetjes op de grond, goed in de groep. Ik vergelijk hem met Sammy Bossut, ook iemand uit de regio die bij een tegenslag niet opgeeft en altijd terugkeert. Dat zijn jongens met een hele goeie mentaliteit waar je altijd op kunt rekenen.”

Wat charmeert je in dit Kortrijk?

“Ik vind ze als ploeg beter en stabieler geworden. Niet aan twijfelen: Kortrijk zal niet meer in de problemen komen. Het zal zich redden. Avenatti biedt iets meer balvastheid en mogelijkheden voor de lopende mens dan Gueye, Selemani kan op ieder moment beslissend zijn, op het middenveld zag ik tegen Anderlecht met Kadri en Mehssatou heel veel voetballend vermogen, en op links is er D’haene met een dodelijke center. Ook voor zijn mentaliteit ben ik blij dat Kristof weer speelt.”

“Als clubleiding zou ik toch eens goed met die jongen spreken om er nog een jaartje bij te doen.” © BELGA

Verwacht je dat hij zal terugkeren op zijn impulsieve beslissing om na dit seizoen te stoppen met voetballen?

“Hoe oud is hij? 33? 34?”

32.

“Ik weet niet hoe het nu met zijn heup zit, maar als het medisch verantwoord is, zou ik als clubleiding toch eens goed met die jongen spreken om er nog een jaartje bij te doen. Misschien niet meer om honderd procent op hem te rekenen, maar eventueel als back-up en omwille van zijn ervaring, zijn passie, zijn leiderschap en zijn DNA.”

De Neve keert voor het eerst naar het Regenboogstadion terug, zij het wellicht als invaller. Maakte hij een foute keuze door vorige zomer bij Zulte Waregem te vertrekken?

“Dat vind ik een moeilijke. Dion is een interessant profiel, maar nog niet iemand die het grote verschil gaat maken. Mijn raad voor hem is: investeer in jezelf, doe je ogen open, werk hard en zorg dat je evolueert tot een hele goeie speler in de eerste klasse.”

Heeft Kortrijk meer talent dan Zulte Waregem?

“Ik zie bij Kortrijk vooral meer passie. Zulte Waregem compenseerde dat met de transfer van Vormer, want met de ploeg waarmee het aan het seizoen begon, kun je de competitie niet uitspelen. De transfers waren bijna allemaal jongens – talentvol of niet, daar spreek ik mij niet over uit – die de Belgische competitie niet kenden.”

Meer talent? Ik zie bij Kortrijk vooral meer passie

Wie gaat er winnen?

“Kortrijk heeft de beste papieren. Ik ga niet zeggen dat ze favoriet zijn, maar na hun sterke prestaties tegen Standard en Anderlecht zullen ze toch met meer vertrouwen aan de aftrap komen. Terwijl Zulte Waregem gehavend is, met een middenveld zonder automatismen, en onder zware druk staat: het moét winnen.”

Je vreest dat Zulte Waregem gaat zakken?

“Wel, Seraing en Oostende winnen ook niet meer, die gaan eruit; en Kortrijk zal zich redden. Dus zal de derde zakker Eupen of Zulte Waregem worden.”

En Eupen telt drie punten meer en speelt nog thuis tegen Zulte Waregem.

“Juist, dus moet Zulte Waregem in de resterende acht wedstrijden vier punten meer pakken dan Eupen. Kan dat? Ja, dat kan.”

Maar je gelooft het niet?

“Dat zeg ik niet. Ik hoop het, ook omdat Zulte Waregem en Kortrijk elkaar nodig hebben. Voor de supporters van beide ploegen is het de mooiste wedstrijd. Ik heb véél derby’s gespeeld. Als we verloren deed het iets meer pijn en als we wonnen waren we nog iets gelukkiger dan tegen een andere tegenstander. Na de wedstrijd maakte ik mooie momenten mee met mijn vriend Rik Lecot, sponsor van Kortrijk, waarin we verdiende winst van de tegenpartij konden toegeven.

“Ik kijk er enorm naar uit. Hopelijk wordt het niet de laatste Vlasico.”