Franck Kanouté gaat bij Sochaux op zoek naar meer speelminuten

Franck Kanouté, een 23-jarige middenvelder en Senegalees international, wordt door Cercle Brugge tot eind dit seizoen uitgeleend met een aankoopoptie aan het Franse Sochaux uit de Franse Ligue 2.

Franck Kanouté is van Malinese afkomst, maar is net als zijn ouders in Senegal geboren. Op het einde van de zomertransferperiode in 2020 ondertekende hij als een beloftevolle middenvelder, die zijn opleiding genoot bij het Italiaanse Juventus, voor vier seizoenen bij Cercle. Zijn goede seizoenstart bij groen-zwart leverde hem een oproep op voor het Senegale nationale team dat later de Africa Cup won.

Twee blessures

De centrale middenvelder had midden november 2020 zijn eerste cap tegen Guinee-Bissau. Na 18 wedstrijden met één doelpunt te hebben gespeeld met Cercle in 2020-2021, trainde hij in het laagseizoen bij AS Monaco. Hij keerde naar Cercle terug waar twee blessures aan het begin van het seizoen 2021-2022 zijn vooruitgang belemmerden voor hij in de tweede seizoenshelft 15 matchen in de Jupiler Pro League kon spelen. Cercle wilde voor dit seizoen een oplossing voor hem.

Kanouté bleef in Brugge toen zijn team onlangs op oefenstage trok naar Nice en AS Monaco. Hij wordt nu uitgeleend aan FC Sochaux waar hij op zoek gaat naar meer speelminuten. (ACR/)