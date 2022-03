Flits van Amallah bezorgt Standard driepunter in Kortrijk

KVK blijft steken op één schamele zege in 2022 en een mistroostige 0 op 12. De komst van ex-coach Luka Elsner en Standard mondde uit in een 0-1-verlies. Echt genieten was deze wedstrijd niet. Alleen Selim Amallah pakte uit met een wondermooie lob. Daarmee is alles gezegd.

Er stond eigenlijk niets meer op het spel voor KV Kortrijk. Toch besloot Belhocine om zijn troepen dooreen te gooien. Er waren vier wissels. Reynolds, Palaversa, Messaoudi en Selemani stonden niet aan de aftrap. Die laatste is out voor de rest van het seizoen. Watanabe, Mbayo, Sissoko en Herrmann mochten wel aan de wedstrijd beginnen.

Aan de overkant zagen de Kerels een oude bekende. Luka Elsner ging met een nog grovere borstel door zijn basiself. Zes (!) andere jongens kregen een kans. Sissako was geschorst en Raskin was niet fit. Noubi, Dragus, Nkounkou en Pavlovic waren er ook niet bij. Tapsoba, Ngoy, Dussenne, Calut, Bastien en Cimirot genoten de voorkeur.

Festival aan slechte passes

Voor de Rouches stond er zowaar wel nog iets op het spel … namelijk het behoud. Standard was op drie speeldagen voor het einde nog niet zeker van een verlengd verblijf in de hoogste afdeling. De bezoekers probeerden van bij het begin hun wil op te leggen. Emond, Dewaele en Cafaro konden afdrukken, het vizier stond nog niet scherp.

We kregen een festival aan slechte passes te zien. Na twintig minuten was niemand erin geslaagd om tussen de palen te mikken. En na 26 minuten kon Kortrijk eens naar doel schieten, een knal van Moreno zweefde over.

Standard zakte dan wat weg en Kortrijk nam over. Mbayo en Moreno waren heel bedrijvig. Het resulteerde in een schotje van Mehssatou en een kopballetje van Herrmann. Meer valt er niet te zeggen over de eerste periode, heel zwak.

Flatertje Ilic

Ei zo na stond KVK op voorsprong, Herrmann kapte zich prima vrij, zijn schot ging nipt voorlangs. Ilic ging dan aan het sukkelen, gelukkig zonder erg. Daarna geraakten Moreno en Herrmann niet voorbij Henkinet, de Kerels deden het beter na de pauze.

Halverwege de tweede helft kreeg Standard een dot van een kans. Cafaro zette Ilic aan het werk. Watanabe haalde de rebound van Emond weg. De partij kabbelde daarna wat verder. Beide coaches gingen wisselen. Dat rendeerde. De ingevallen Amallah pakte uit met een lob. Ilic kon er niet bij en Sainsbury kwam te laat om het leer alsnog uit doel te halen.

Belhocine zette dan alles op alles in de laatste minuten. Palaversa en Benchaib moesten nog een gelijkspel uit de brand komen slepen. Moreno kreeg nog een kans, hij trapte voorlangs.

Zo blijft KVK steken op één zege in 2022. En Standard, dat is nu zéker gered. Voor Kortrijk staat er op de volgende speeldag een verplaatsing naar Mechelen op het menu, het seizoen wordt afgesloten met een thuismatch tegen Anderlecht.

(JCS/ Foto Belga)