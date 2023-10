Flavio Nazinho werkt als nieuwkomer aan zijn verdere ontwikkeling: “Ik mocht al drie keer invallen, maar mijn moment komt nog”

Flavio Nazinho werd begin september voor een seizoen geleend bij Sporting CP. De Portugese jeugdinternational heeft met PCR Sports dezelfde voetbalmakelaar als gewezen Cercle-speler William Carvalho, nu bij Betis Sevilla. “Ik ken William niet persoonlijk. Maar uiteraard wel als voetballer. Hij vertelde mijn agent dat ik met Cercle een goede keuze heb gemaakt, vooral voor mijn verdere ontwikkeling.”

Flávio Basilua Jacinto Nazinho (20) is geboren in Almada, Setúbal, en van Bissau-Guineese origine. Hij begon als zevenjarige te voetballen. “Op school vroeg één van mijn leraars of ik interesse had om bij Sporting CP te voetballen. Mijn vader vond dat een goed idee, maar na twee maanden moest ik stoppen”, vertelt hij. “Het was niet langer combineerbaar met mijn school. Ik toonde vermoeidheid en mijn vader gaf de voorkeur om mij te laten spelen in clubs in de regio waar we woonden.” Nazinho werd geïntegreerd in de jeugdacademies van Monte Caparica, Leão Altivo, Cova da Piedade enPescadores.Op 14-jarige leeftijd wekte hij interesse van verschillende scouts en trok hij de aandacht vanSC Braga, met wie hij een contract tekende, voordat hij in 2018 terugkeerde naar de academie van Sporting CP, nadat hij indruk had gemaakt in een oefenwedstrijd tegen hen.

Profdebuut in 2021

Bij Sporting ging het snel voor Nazinho. Hij sloot zich in 2020 aan bij het B-team. Het jaar erop tekende hij er een profcontract en werd hij van linksbuiten omgevormd tot linksachter. Nadat hij indruk maakte op die positie werd hij voor het eerste elftal opgeroepen en maakte hij zijn profdebuut in november 2021 in de groepsfase van de UEFA Champions League toen Sporting won tegen Borussia Dortmund. Nazinho mocht in de slotfase invallen. Een maand later volgde zijn competitiedebuut tegen Boavista.

“Het is voor mij belangrijk dat ik vrij kan voetballen” – Flavio Nazinho

Nu werd hij voor een seizoen uitgeleend aan Cercle, en heeft hij ondertussen drie invalbeurten achter de rug. In de voorbije drie matchen, met de bedoeling zijn aantal speelminuten gestaag op te drijven. Nazinho moet op de linkerflank het vertrek van Rode Duivel Olivier Deman helpen opvangen. “Cercle is de juiste keuze”, vindt de Portugees. “Het is een jong team en de technische staf beschikt over goede ideeën. Dat is belangrijk. Ik kan vrij voetballen, mijn kwaliteiten en talent laten zien.”

Bevriend met Joao Silva

Het sprak hem wel aan, voetballen in het buitenland, vandaar ook de keuze van Nazinho. “Ik hou van het voetbal in bijvoorbeeld België en Nederland. Het is er erg offensief en er wordt meer open gespeeld. Als verdediger kan ik gerust mee in de aanval trekken. Ook tactisch zit het mooi in elkaar. Het is een goede leerschool voor jongeren.” Zo kent Nazinho spelers in de Jupiler Pro League, zoals Joao Silva van KV Kortrijk die tevens bij Braga en Sporting Club Portugal voetbalde. “Hij vertelde dat de competitie in België een mooie opportuniteit was om mij verder te ontwikkelen.”

De scoutingcel van Cercle, met name Luciano Murchio, speelde een belangrijke rol om Nazinho naar Brugge te halen. Sportief directeur Rembert Vromant gaf toen bij zijn komst het volgende mee: “Zijn verdedigende kwaliteiten gecombineerd met zijn techniek moeten ons aanvallend de nodige injectie geven in de beslissende zone voor doel.” Maar zoals veel van de nieuwe jongens heeft ook Nazinho tijd nodig. “Ik ben vooral offensief ingesteld en moet het hierbij op de flank van mijn snelheid hebben. Ik hou ervan richting doel te gaan alsook hoe ik moet verdedigen. Bij Lissabon speelden we met vijf achterin, waarbij ik als linksachter veel mocht oprukken. Daar heb ik veel geleerd van hoe ik op mijn positie moet voetballen. Fysiek is het wel anders. Hierin werk ik nog aan een achterstand, want ik wil vooral beter worden na mijn hamstringblessure die ik tijdens de voorbereiding opliep. Ik heb dan zo’n vier weken verloren, maar ik blijf er rustig bij. Het is nu belangrijk om stap per stap naar de eerste ploeg toe te groeien. Zonder mezelf druk op te leggen. Mijn moment komt nog.”