Fixelles na half seizoen alweer weg bij KV Kortrijk

Het avontuur van Mathias Fixelles bij KV Kortrijk was er eentje van korte duur. De middenvelder trekt naar Westerlo. Hij tekende er een contract voor 2,5 seizoenen.

Fixelles kwam begin dit seizoen over van Union. In het begin van het seizoen moest hij tevreden zijn met invalbeurten. Daarna veroverde de middenvelder een vaste stek. Nadien verdween hij weer naar de bank. Fixelles komt terecht bij de leider in 1B, waar hij zich vorig seizoen ook tot kampioen kroonde met Union. (jcs)