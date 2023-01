Felipe Avenatti schenkt Kerels in extremis driepunter op het veld van OH Leuven

KV Kortrijk heeft opnieuw gewonnen! Op het veld van OH Leuven wonnen de Kerels met 2-3. De beslissing viel pas in minuut 93, toen Felipe Avenatti de troepen van Bernd Storck verloste met zijn tweede van de avond. Zo pakken de Kerels 6 op 6 in de competitie, waardoor het uit de degradatiezone klimt.

KVK begon best goed aan de wedstrijd met hoge pressing, waardoor Leuven niet aan voetballen toekwam. Maar na net geen tien minuten spelen verloor Gueye kinderlijk de bal aan De Norre, waarna Tamari de bal heerlijk voorbij een kansloze Vandenberghe streepte. Een cadeautje van Gueye en meteen 1-0 voor Leuven, de goeie start kon de prullenbak in. Nog geen minuut later kon Maertens alleen op Vandenberghe afgaan, maar Watanabe keerde uitstekend terug om de meubelen te redden.

Na de openingstreffer werd het mooie voetbal wat aan de kant geschoven voor veel duels en middenveldspel. Leuven kende een opdoffer door het geblesseerd uitvallen van aanvoerder Mathieu Maertens, Siebe Schrijvers mocht nog meer dan een uur invallen.

Kansen bleven uit, tot Avenatti op slag van rust een voorzet richting de ingelopen Bruno slingerde. Bruno leek de bal in doel te deviëren, maar hij raakte hem niet aan, het was wel degelijk Felipe Avenatti die een verraste Cojucaru te grazen nam. Voor de Uruguayaan was het al de derde match op rij waarin hij kon scoren. 1-1 halfweg, alles was te herdoen.

Snelle voorsprong

Na de pauze was het eerste wapenfeit voor de thuisploeg. Raphael Holzhauser krulde een vrijschop prachtig naar de linkerbovenhoek, maar de Oostenrijker trof de paal. Aan de overkant speelde Selemani de opgerukte Sych aan, de Oekraïense rechtsback twijfelde niet en haalde uit. De bal verdween uiteindelijk via Ricca in doel. Cojucaru was voor de tweede keer van de avond verrast, maar Kortrijk stond wel 1-2 voor, zeker niet onterecht.

De Leuvenaars hadden moeite om hun beste spel te vinden, de passing was vaak te onzuiver of een Kerel zat er telkens goed tussen. Ook aanvallende wissels van Marc Brys brachten niet meteen beterschap voor OHL, het was zelfs Kortrijk dat een grote kans op de 1-3 liet liggen via een twijfelende Gueyé.

Toch (g)een puntendeling

Een kwartier voor tijd lukte het dan toch voor de thuisploeg. Holzhauser schilderde een hoekschop prinsheerlijk op het hoofd van Patris, die de bal goed binnenknikte. 2-2, we kregen nog een spannend slot.

Eerst moest Tom Vandenberghe goed tussenkomen op een schot van Tamari, aan de overkant kon Cojucaru een pegel van Selemani uit zijn doel ranselen. Het bleef goed op en neer gaan in de slotfase, maar de wedstrijd leek af te stevenen op een 2-2-gelijkspel.

Met zijn tweede van de avond kroonde Felipe Avenatti zich in blessuretijd tot matchwinnaar. © BELGA/JOHN THYS

Tot minuut 93 dan. Regali knokte knap terug en speelde Loncar aan op links. De Bosniër schilderde een voorzet richting Avenatti, die hoger klom dan Ricca en zo de winning goal tegen de touwen knikte. 2-3 was de eindstand, voor de tweede match op rij bezorgt Avenatti zijn team in extremis de driepunter.

KVK is dankzij Bernd Storck weer helemaal terug onder de mensen, de Kerels klimmen met 6 op 6 uit de degradatiezone. Nu kan de Veekaa met veel vertrouwen toeleven naar de kwartfinale van de Croky Cup, woensdag thuis tegen KV Mechelen.