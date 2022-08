Felbesproken Didier Lamkel Zé trekt naar KV Kortrijk: “Zal alles geven voor deze club”

Wat sinds begin deze week in de lucht ging, is nu ook officieel. Niet Standard, maar wel KV Kortrijk neemt Didier Lamkel Zé over van Royal Antwerp FC. Het 25-jarige woelwater is welgekomen in het aanvallend compartiment van de Kerels, waar het in dit seizoensbegin toch stroef loopt.

Lamkel Zé vertoefde al een tijdje in de B-kern bij The Great Old. Stamnummer 1 wou de Kameroener kwijtgeraken aan het buitenland, maar toen hij zelf zijn transfer naar Omonia Nicosia annuleerde wou Antwerp hun enfant terrible zeker van de hand doen en was het binnenland ook een optie.

Twee binnenlandse teams toonden meteen interesse in Lamkel Zé: Standard en KV Kortrijk. De aanvaller wou zelf graag naar Kortrijk en Antwerp gaf zijn fiat. KVK heeft in ieder geval een opvolger voor Faïz Selemani, de Comorees aast nog steeds op een transfer.

Op de Facebook-pagina van KV Kortrijk groette Lamkel Zé de KV Kortrijk-fans al in een korte video. “Ik ben heel blij om hier te zijn. Als nieuwe speler van KVK zal ik alles geven voor deze club. Ik verwacht jullie allemaal zondag thuis tegen Standard, we hebben jullie nodig. Komaan Kortrijk!”