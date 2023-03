Februari bracht niet wat Essevee ervan verwacht had: het verhaal van telkens net niet…

Was januari nog heel hoopgevend, dan was februari niets minder dan een ferme tegenvaller. Essevee kon zich uit de degradatiezone voetballen en de finale in de beker bereiken. Maar het werd een maand van net niet. Dat had te maken met het uitvallen van Vormer, een gebrek aan efficiëntie voorin en achterin én grotesk falen van de arbitrage. Een analyse.

1-2 in de heenmatch van de halve finale van de beker tegen KV Mechelen: ontketende Storm draait situatie om

Het enthousiasme was groot in de rangen. De kansen waren vooraf dan ook fiftyfifty. KV Mechelen zat immers mee verwikkeld in de strijd om de degradatie en werd begin januari over de knie gelegd. We waren amper 87 seconden ver en Fadera werkte enig mooi een aanval af. Tot ex-speler Storm zijn duivels ontbond. Eerst scoorde hij via zijn gekende naar-buiten-naar-binnen-beweging, daarna gaf hij een assist aan Mrabti. Essevee kwam nog aan veel kansen, onder meer Vormer miste een paar keer. “Ik had zelf twee keer moeten scoren. Niets is verloren, we kunnen nog iets rechtzetten in Mechelen”, zo bleef de Nederlander strijdvaardig.

4-0 in Union: veredeld B-elftal met zicht op belangrijke weken

“Op bezoek in Union hebben ze de drie punten weggegeven.” Analist Wim De Coninck was in deze krant rechtdoorzee. Vormer en Vossen zaten op de bank. Youngster Hallaert nam voorin de honneurs waar. Drambaiev en ook Ramirez mochten starten. Coach Mbaye Leye dacht aan het levensbelangrijke drieluik dat eraan kwam met matchen tegen rechtstreekse concurrenten Oostende, Seraing en Kortrijk. Dat het 4-0 zou worden, dat was toch wel pijnlijk. Essevee had niets in de pap te brokken en kon een forfaitscore nog vermijden. “We waren gewoon te afwezig”, vatte Christian Brüls de nederlaag samen.

1-1 thuis Oostende: Vormer valt ongelukkig uit met sleutelbeenbreuk

De keuze van Mbaye Leye om sterkhouders nog even langs de kant te houden in Union, leek meteen te lonen. Zinho Gano was daar ook eentje van, hij werd gespaard en maakte na blessure zijn rentree. Na vijf minuutjes was het al bingo. De tandem Vossen-Gano deed het, zoals zo vaak. Maar er was ook zéér slecht nieuws. Vormer kwam ongelukkig ten val en moest later de strijd staken. Sleutelbeenbreuk en lange afwezigheid, luidde het verdict. Op het veld verging het Essevee ook niet al te best. De Boeren waren de betere ploeg, maar vergaten om het af te maken. Op een zeldzame counter kon Hornby voor de 1-1 zorgen. “De foutenmarge wordt kleiner”, zei Bossut. “We schieten niets op met een punt, maar de strijd is nog niet gestreden.”

Het behoud verzekeren wordt nog een heuse klus, want het programma oogt op papier toch wel zwaar

1-1 in Seraing: in zelfde bedje ziek

Een herkansing dan maar op bezoek bij Seraing, dacht men bij Essevee. Al verliep het spel wel wat stroever dan tegen KV Oostende. Het was wachten tot diep in de eerste helft. Ex-speler Lepoint kreeg een bal tegen de hand. Vossen nam zijn verantwoordelijkheid en benutte de elfmeter. Om onverklaarbare reden keek Brüls dan tegen twee gele kaarten aan. Vijf minuten voor affluiten kon Poaty met een heerlijke volley Bossut toch kloppen, weer twee punten verloren. “We gaven het weer weg, net zoals vorige week”, zei Ciranni. “We waren daar niet scherp genoeg. Er is progressie, want ons spel is beter dan voor de winterstop. Alleen moeten we drie punten pakken na negentig minuten.”

3-3 thuis tegen KV Kortrijk: drie keer terugknokken, opnieuw puntendeling

Een doelpuntenrijke derby, dat kregen we te zien op speeldag 27. En dat terwijl Essevee geschorsten Brüls en Rommens én de geblesseerde Vormer moest missen. Zowaar Jelle Vossen stond op het middenveld, net als Miroshi. Drie keer kwam Essevee op achterstand. En telkens dacht je: nu zal het wel over zijn. Toch knokten De Boeren zich evenveel keer opnieuw in de wedstrijd. “We hadden drie punten nodig”, zei coach Leye. “Maar ik wil mijn spelers feliciteren voor hun vechtlust in de tweede helft. Ik onthoud dat we nog leven.”

1-0 in de terugmatch van de halve finale van de beker tegen KV Mechelen: VAR nekt kansen

Wat had Essevee zijn seizoen toch nog wat kleur gegeven met een bekerfinale op de Heizel. Op de gekwetste Vormer na, kon Leye zijn beste elftal opstellen. Maar na 36 minuten kregen die ambities een flinke knauw. En daar kon Zulte Waregem niet veel aan doen. Ciranni brak bewust een aanval af en kreeg geel. Tot de VAR ingreep en die kaart omtoverde in een rood karton. Leye furieus, heel Zulte Waregem furieus. Essevee bleef knokken, maar echt gevaarlijk zijn was moeilijk met een mannetje minder. Bates scoorde voor de thuisploeg, match gespeeld.

“Dit is een schandaal”, zei coach Mbaye Leye. “De VAR wilde zich tonen vandaag. Omdat ze afgelopen weekend niet hebben ingegrepen bij Buchanan. Dit gaat nergens over”, zei Jelle Vossen voor de camera van VTM. “Dit kan je niet verklaren, hij staat tien minuten te kijken … Als een scheidsrechter zoveel tijd nodig heeft om te zien of het een clear error is of niet… Dan is het toch duidelijk? Er wordt dan bijgehaald dat Schoofs zijn enkel verdraait, ik heb dat ook al meegemaakt, soms zonder contact. Dit is geen fase waar de VAR moet ingrijpen. Dit is onbegrijpelijk voor mij.”

Wat rest Essevee nog?

Essevee heeft nog zeven wedstrijden voor de boeg in de Jupiler Pro League. Zaterdag trekt het op bezoek bij OH Leuven. De daaropvolgende weken volgen topploegen, met een thuiswedstrijd tegen AA Gent, een bezoek aan Standard en de komst van Antwerp. In de laatste drie partijen trekt Leye met zijn troepen naar Charleroi en Eupen. Op de slotspeeldag ontvangt Essevee Cercle Brugge. Zulte Waregem staat momenteel op de zestiende stek, met drie punten minder dan Eupen en vier minder dan KV Kortrijk. Het behoud verzekeren wordt nog een heuse klus, want het programma oogt op papier toch wel zwaar.