Fanshop vlak bij Etihad Stadium vat vuur, vlak voor wedstrijd tussen Man City en Club Brugge

Een gebied net buiten het Etihad Stadium is woensdagavond enkele uren voor de Champions League-wedstrijd tussen Manchester City en Club Brugge ontruimd nadat een kiosk, waar merchandise van de club uit Manchester wordt verkocht, vuur vatte. De brand werd snel geblust door de hulpdiensten.

De brand brak uit even voor 19 uur Belgische tijd, zo’n twee uur voor de voorziene aftrap van de wedstrijd. Vlak bij het kraam werd een evenement, waar enkele kersverse City-nieuwkomers, zoals Omar Marmoush en Abdukodir Khusanov, geïnterviewd zouden worden, stopgezet vanwege de vlammen.

Snel onder controle

Stewards leidden supporters weg van de kiosk, waarna de brandweer het vuur snel onder controle bracht. De ploegbus van de Cityzens moest wel langs een andere ingang naar binnen.

“Manchester City kan bevestigen dat er brand is uitgebroken in een van de kiosken, vlak bij de ingang van de Colin Bell West Stand. De hulpdiensten zijn ter plaatse en de brand is inmiddels geblust. De veiligheid van iedereen die vanavond de wedstrijd bijwoont heeft de hoogste prioriteit en daarom zijn alle evenementen die gepland stonden voor de ontvangst op de West Stand geannuleerd, inclusief het welkomstfeest voor nieuwe spelers en de aankomst van het eerste elftal”, bevestigde Man City via sociale media.

Opstellingen

Club Brugge-coach Nicky Hayen heeft zijn opstelling klaar voor de cruciale wedstrijd van vanavond, op de achtste en laatste speeldag van de competitiefase van de Champions League tegen Manchester City in het Etihad Stadium.

Simon Mignolet staat zonder verrassing tussen de palen. Samen met Joel Ordonez en Brandon Mechele moet hij mee de nul zien te houden. Joaquin Seys krijgt op rechts opnieuw de voorkeur op Kyriani Sabbe, Maxim De Cuyper bezet de linkerflank. Ardon Jashari en Raphael Onyedika gaan de strijd op het middenveld aan, samen met kapitein Hans Vanaken, die zaterdag tegen KV Kortrijk nog ontbrak door ziekte. Chemsdine Talbi, Christos Tzolis en Ferran Jutgla moeten voor aanvallend gevaar zorgen.

Kevin De Bruyne voert tegenstander Manchester City aan. Pep Guardiola kiest in doel weinig verrassend voor Ederson, die met Matheus Nunes, John Stones, Manuel Akanji en Josko Gvardiol een viermansverdediging voor zich krijgt. De Bruyne krijgt op het middenveld het gezelschap van Ilkay Gundogan en Mateo Kovacic. Bernardo Silva en Phil Foden zullen vanop de flanken voor de aanvallende impulsen moeten zorgen, Erling Haaland is de diepe spits.