Fans nemen afscheid van Miguel Van Damme

In het Jan Breydelstadion in Brugge werd zondag voor aanvang van de match tussen Cercle Brugge en KAA Gent een eerbetoon gebracht aan Miguel Van Damme.

Het nummer zestien zal altijd bij Cercle blijven. Vanaf een half uur voor de match tussen Cercle en Gent volgde er een emotioneel moment in het Jan Breydelstadion, waar onder andere geen muziek klonk en op de publiciteitsborden rond het terrein het nummer zestien van Miguel werd vertoond.

Het eerbetoon zelf werd door jeugdspelers van Cercle ingezet, waar zij nabij de middencirkel het nummer zestien vormden. Bij het liedje van Phil Collins met ‘You’ll be in my heart’ kwamen de ploegmaats van Miguel met een groot canvas met zijn foto het veld op. Ook Kyana Dobbelaere, de vrouw van Miguel, was erbij.

© JASPER JACOBS BELGA

De spelers en technische staf van Cercle én die van Gent vormden een grote cirkel rond de foto. Een groot applaus klonk doorheen het stadion, gevolgd door een minuut stilte.

Cercle trad ook aan in speciale shirts. De spelersnamen werden vervangen door ‘Miguel’. Nadien worden de shirts geveild ten voordele van van Me To You, de stichting tegen leukemie waar Miguel peter van was.

Applaus

Na een indrukwekkend eerbetoon aan Miguel was het daarna tijd om te voetballen. Op minuut zestien en bij een tussenstand van 1-1 werd het spel stilgelegd en een minuut lang weerklonk nog eens een applaus vanuit de tribune.

© JOHN THYS BELGA

Waarop er van achter het doel vanuit sfeergroep VAK 213 een honderdtal witte ballonnen de lucht werden ingelaten. Ook een mooie tiffo werd ontrold.

(ACR)

Miguel Van Damme’s vrouw Kyana Dobbelaere was zichtbaar geëmotioneerd. © KURT DESPLENTER BELGA