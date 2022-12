Fankoepel Kustboys lonkt naar hervatting competitie: “Versterkingen blijven nodig”

Volgende week hervat KV Oostende met een dubbele confrontatie in en tegen het stugge Union – dinsdag in de achtste finale van de beker, daarna op Tweede Kerstdag in de competitie. De fans van KVO lonken al naar het tweede deel van het seizoen, maar hebben zelf de handen vol met acties voor het goede doel. “We willen als vereniging meer doen dan alleen maar supporteren.”

De vzw Kustboys lanceerde enkele weken terug een grote inzamelactie voor Lucien en Lizette. De twee horecazaken van de vzw Duinhelm zijn momenteel gesloten na de gasexplosie in het Oostendse stadscentrum midden oktober. In beide zaken zijn mensen met een beperking actief.

“Als vereniging willen we ons maatschappelijk steentje bijdragen en tonen dat we meer zijn dan zomaar voetbalsupporters. Met drie initiatieven willen we de heropstart van Lucien en Lizette steunen”, opent Peter Van Nuffel, voorzitter van de supportersfederatie.

“Een pannenkoekenverkoop mondde uit tot een groot succes. We noteerden een bestelling van in totaal liefst 150 kilogram. Vandaag vrijdag en zaterdag worden de bestellingen afgehaald. We veilden ook het boek Ik dacht dat ik een kleine familie had van Martin Heylen voor 55 euro. Tot slot kan er nog tot en met zaterdag geboden worden op een in een wedstrijd gedragen voetbalshirt van Cameron McGeehan, Anton Tanghe, Tatsu Sakamoto en Nick Bätzner. Kortom: finaal zullen we meer dan duizend euro ophalen en daarmee is ons opzet geslaagd”, is Van Nuffel tevreden.

Voor KVO wacht alvast een groot sportief doel: handhaving in eerste klasse. “Wat we in de recente oefenmatchen tegen Zwolle, Lille en Feyenoord zagen, was bemoedigend”, gaat de voorzitter door. “Tegen Lille, toch een Franse topclub, was er vooral in de eerste helft goeie pressing te zien. Ook tegen de Nederlandse competitieleider Feyenoord trokken we goed onze streng.

“Nu, we zijn ervan overtuigd dat versterking achteraan en in de aanval nodig is – en er effectief ook komt. We hebben nood aan een scorende spits, zeker nu Hornby gekwetst is. En achterin lag er veel ruimte in onze rug, zo leerde de oefengalop tegen Lille. Ik hoop dat het clubbestuur dus niet alleen kijkt naar de positieve spelelementen. De terugkeer van Maxime D’Arpino is alvast een goede zaak.”

“Rest de vraag: kan deze spelersgroep onder Dominik Thalhammer de pressing brengen die de coach wil? Ik denk dat het nipt wordt, zeker als er geen vers bloed bijkomt. Wat we wel opmerken, is dat de spelersgroep veel spelvreugde toont op training. Dat kan misschien voldoende zij om in eerste klasse te blijven, met de nadruk op ‘kan’.”

Geen testspelers

Op sportief vlak moet alles nog wat ontdooien. Testspelers zijn voorlopig nog niet naar De Schorre gekomen, maar dat kan snel veranderen. Spits Fraser Hornby kwam op stage in Murcia slecht neer op z’n schouder en verder onderzoek moet de ernst van de blessure aantonen. Alessandro Albanese speelde dan weer geen seconde in de drie oefenmatchen en moet zich herpakken om in de gratie van Thalhammer te vallen.

Achterin traint Fanos Katelaris individueel na kleine kwaaltjes en de nasleep van een coronabesmetting. Hij speelde evenmin en moest ook de stage aan zich laten voorbijgaan. Brecht Capon kon de trainingen dan weer hervatten. Kyle Duncan, die op het einde van de zomer werd uitgeleend aan New York Red Bulls, zit nog steeds in de Verenigde Staten.

Opvallend, want het seizoen van de club zit er al sinds midden oktober op en de competitie is er sinds begin november afgelopen. Een terugkeer naar KVO lijkt dus niet vanzelfsprekend.