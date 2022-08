Familie Franck Berrier geeft aftrap KVO-Gent, club lanceert shirtveiling

Komende zaterdag is het exact één jaar geleden dat gewezen voetballer Franck Berrier overleed. Zijn vrouw en kinderen geven vrijdagavond de aftrap van KV Oostende versus Gent en er worden shirts geveild ten voordele van Belgische Cardiologische Liga.

Zaterdag aanstaande zal het één jaar geleden zijn dat Franck Berrier overleden is na hartfalen. “Dat laten we vrijdag in de thuismatch tegen AA Gent dan ook niet onopgemerkt voorbij gaan. Zo zullen zijn vrouw en kinderen de aftrap geven en plannen onze supporters een eerbetoon in de C-tribune”, geeft KV Oostende mee. Daarnaast zullen er ook verscheidene shirts te koop worden aangeboden. De opbrengsten gaan integraal naar de Belgische Cardiologische Liga.

Verzameling shirts

“Het gezin van Franck is verhuisd van België naar Frankrijk. Tijdens die verhuis contacteerde de vrouw van Franck onze club met de vraag of we iets konden doen met verscheidene shirts die Franck door de jaren heen had verzameld.”

“Daar zitten shirts van hemzelf tussen, maar ook van voormalige ploegmakkers of tegenstanders. Denk maar aan shirts van de Rode Duivels, Lille, Standard of Nantes. Ze worden allemaal geveild en de opbrengsten gaan naar de Belgische Cardiologische Liga.”

Bieden op de shirts kan ten vroegste vanaf zaterdag via een link op de website van KV Oostende, www.kvo.be. De veiling loopt tot en met het weekend van 3 en 4 september. “Dan spelen we op het veld van Standard, ook een ex-club van Berrier”, besluit de club.

